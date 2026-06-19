Vetllades musicals al Museu del Barroc

La música y el patrimonio se fusionarán durante las noches de verano en el Museu de Manresa–Museu del Barroc de Catalunya con Vespres al Museu, un nuevo ciclo cultural que quiere llenar de vida y ritmo los espacios de este equipamiento cultural. La programación ofrecerá cuatro veladas musicales al aire libre y una visita nocturna por los espacios emblemáticos del museo, que culminará con una degustación de platos de inspiración barroca y una cata de vinos de la DO Pla de Bages.

El ciclo es una oportunidad para descubrir desde una perspectiva diferente la amplia colección de arte barroco y, al mismo tiempo, recorrer el edificio del museo, declarado Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN), de planta cuadrangular y construido alrededor de un claustro central de aire neoclásico. El programa se inaugurará el próximo jueves (25 de junio) con un concierto en el claustro del museo a cargo de L’Arannà, el dúo formado por Anna Sala y Lara Magrinyà, que ha cautivado a la crítica por su libre combinación de electrónica y folclore en su espectáculo Turmarí, inspirado en los cuentos de Mercè Rodoreda y en la tradición de Eivissa.

Al día siguiente, el viernes 26 de junio, se propone una experiencia completamente sensorial con Tasta la nit barroca, una visita nocturna guiada que permitirá recorrer las instalaciones del museo, pasando por espacios emblemáticos como el mirador y otros de acceso exclusivo, como la escalera histórica del equipamiento. La visita concluirá con una degustación de platos de inspiración barroca y una cata de vinos en el claustro. La semana siguiente, la música regresará al claustro el jueves 2 de julio con la vuelta a los escenarios de la banda Astrio, que presentará su nuevo disco, Latin Lovers, en un concierto enérgico en el que fusionarán la electrónica, el rock, el jazz y la psicodelia.

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El ciclo se clausurará el viernes 3 de julio en el interior del museo, donde el público se sumergirá en una atmósfera única junto al Ensemble La Tendresa, un trío musical que presentará el programa Cuando canta el amor. Los conciertos programados en el claustro serán gratuitos, mientras que la visita con degustación y el concierto del Ensemble La Tendresa tienen un precio de 15 euros. Las entradas ya pueden adquirirse a través de la página web del museo.