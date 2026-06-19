En bici por el Gironès

El Gironès es tierra de senderos para recorrer, ya sea a pie o en bicicleta. Las rutas de esta semana permiten hacer ambas prácticas por parajes naturales. Por ejemplo, dentro de la comarca, la Vall de Llémena cuenta con una oferta específica de BTT vinculada al Centro BTT Sant Gregori-Vall de Llémena, con recorridos que van desde las rutas fáciles por el llano del valle y el antiguo Camí Ral hasta propuestas más duras por Sant Grau, Rocacorba, Finestres o Sant Roc.

Una opción muy sólida es la Ruta 5 BTT, Ermita y monte de Sant Grau: 22 km, 500 metros de desnivel positivo y dificultad difícil. Sale del Centro BTT de Sant Gregori, sigue el cauce del Llémena, asciende hasta la cima de Sant Grau y desciende por la vertiente de Ginestar, pasando por un horno de cal y regresando junto a la riera. Es una ruta más deportiva, rápida en la bajada y con un punto técnico. Para ciclistas menos exigentes, la propia red oficial recomienda rutas más fáciles por el llano y por el antiguo Camí Ral, además del itinerario de la Banya del Boc, que figura expresamente como apto para BTT y permite combinar pedaleo, paisaje agrícola y lectura geológica del territorio. Si la opción elegida es andando o haciendo rutas de senderismo, el Gironès, y en concreto este rincón del valle gerundense del Llémena, ofrece múltiples rutas. Para una excursión más corta y muy representativa, destaca El Puig d’Adri y las Gorgues de Canet. Son 3,7 km, con 92 metros de desnivel y dificultad moderada. La gracia de este recorrido no está en la dureza, sino en la variedad: une el antiguo camino entre Canet y Adri, las vistas hacia Rocacorba, el vulcanismo del Puig d’Adri y las Gorgues de la Font de la Torre.

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Otra caminata muy agradecida es la de los paisajes agrícolas de Canet d’Adri, una circular de 8,7 km y dos horas y media, calificada como fácil. Sale de Sant Llorenç d’Adri y enlaza Adri, Montbó y Montcal entre bosques de robles, campos y patrimonio rural, con paradas posibles en Ca n’Eres y en varias iglesias del término. Es la mejor opción para quien busque un Llémena más suave, de transición entre llanura y montaña. Para una jornada con más personalidad geológica, la Ruta del volcán de la Banya del Boc y el Clot de l’Omera suma 8,8 km, unas dos horas y 45 minutos y un desnivel aproximado de 234 metros. Es circular y apta también en BTT. Recorre el cráter de la Banya del Boc entre cultivos y cerros cubiertos de encinas y robles, pasa por Llorà y añade un notable interés patrimonial con Sant Pere de Llorà, Sant Joan y Sant Medir.