El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Tras la marcha del Papa, los catalanes preguntan si ya pueden volver a ser ateos
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Laporta hará obras de ampliación en Luz de Gas para que quepa más gente
Aunque la Sagrada Família encendida y miles de personas rezando juntas quedan muy bien en cámara, la verdad es que ser católico es muy cansado. Tienes que ir a misa los domingos, rezar antes de dormir, negar muy lento con los ojos cerrados cuando alguien dice algo inoportuno y mirar constantemente para otro lado en cuestiones de la Iglesia. Mejor ver el fútbol, que es la religión que menos exige.
Hay una cala tan escondida en Catalunya que solo hay cuatro personas en ella. El problema es que llevan allí veinte años porque no son capaces de encontrar el camino de vuelta. Llegaron a ella buscando tranquilidad y soledad y se han quedado encerrados para siempre. Ya no aguantan más allí. Hay que tener mucho cuidado con las calas escondidas porque pueden volverse en tu contra en cualquier momento.
Una tienda de Barcelona ha vendido miles de gafas con un filtro con los colores de la senyera para poder ver los partidos de la selección española y que parezca que es la selección catalana. Gracias a esta iniciativa, los catalanes podrán animar a los jugadores catalanes sin sentir esa extrañeza de verlos con una camiseta completamente roja. El problema es que los rivales también parecen catalanes.
Ahora Rubén está en contra de que los bebés viajen en avión. Según él, debería haber un avión especial para bebés porque el ruido de sus llantos resulta muy molesto. Según él, habría que despojar a esas pobres criaturas de la protección de sus padres y subirlos solos a miles de metros del suelo. Según él, los bebés deberían pagar el doble por viajar. Esta es la primera vez que estoy de acuerdo con él.
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