Rincones ocultos de las montañas de Catalunya

Montaña suele querer decir calma, relax y un poco de aire fresco. Os invitamos a conocer algunos de los rincones verdes ocultos que atesora Catalunya. De norte a sur y de este a oeste, se concentran bosques y macizos, sierras y cimas que nos empujan a dejar la ciudad y descubrir nuevos horizontes.

En un país con la Sierra de Montserrat como icono indiscutible, parece que todas las rocas que adoptan formas curiosas y con personalidad aparente, nos fascinan. Subir a la montaña custodiada por la Moreneta puede ser una opción, no ya por el atractivo del funicular o de sus vistas, si no por las diversas rutas que parten desde el monasterio. Aquí se esconde uno de los caprichos más fascinantes: la Roca Foradada. Una cavidad triangular formada por el derrumbe de parte de la sierra. El espacio es amplio, con cerca de 10 metros de altura, y se convierte en una perfecta atalaya para ver la comarca del Bages y parte de L'Anoia. El camino para acceder hasta este punto tan fotografiado és sencillo y de escasa dificultad.

Para los que prefieren ver Montserrat en perspectiva, nada mejor que la ruta de Los Siete Balcones de Montserrat. Son siete siete miradores naturales y panorámicos accesibles para todas las edades, en bici o a pie, para contemplar la montaña mágica desde Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat y Sant Esteve Sesrovires.

Y todavía otra Roca Foradada, en este caso, muy cerca de Prades. La erosión de la piedra ha hecho su trabajo creando un agujero natural, aquí de forma circular, a unos 10 metros de altura.

De las alturas, pasamos a las profundidades. Estalagmitas y columnas de roca calcárea registran el paso del tiempo en la cueva del Blai, dentro de la Montaña Blanca de la comarca del Baix Camp. Alcanza 30 metros de profundidad, así que es recomendable llevar frontal o linterna, además de calzado adecuado, ya que el interior no está iluminado y puede ser resbaladizo.

En L'Espluga de Francolí se esconde una de las cuevas más largas y profundas del mundo. Habitadas desde el Paleolítico hasta llegar a los íberos, la visita es fácil y didáctica, pensada para todas las edades. Para los visitantes más aventureros, se puede remontar el río por las galerías subterráneas junto a guías espeleólogos.

Naturaleza, para muchos, quiere decir verde, árboles frondosos y poder respirar profundamente a su sombra. El roble se considera uno de los árboles más nobles, al que culturas ancestrales conceden la sabiduría y la capacidad de sanar. En Aulàs (Pallars Jussà) tienen la suerte de reunirlos en un bosque situado en la extensión llana más grande del Prepirineo. Rodeados de robles martinencs (Quercus pubescens) y robles de hoja pequeña (Quercus faginea), se invita a los visitantes a practicar el baño de bosque, es decir, visitarlo conscientemente y con los cinco sentidos para reducir el estrés y reequilibrar el organismo. Otro espacio natural en el que se ofrece esta práctica es el Arboretum de Masjoan, situado en la cara norte del Montseny y Les Guilleries. Se trata de un bosque privado creado por el botánico Marià Ferrer Rierola con especies de todo el mundo: cedros, robles, castaños y tilos conviven con secuoyas gigantes, una oportunidad única de ver esta especie sin cruzar el Atlántico.

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Y de la fascinación por lo natural, pasamos a paisajes insospechados creados por el hombre. El Bages fue tierra de vinos, tal y como hoy día vemos la Toscana italiana; bancos de viñas al infinito que tuvieron un triste final con la filoxera. Escondidas en la Vall del Flequer, cerca de Mura y Rocafort, no hace mucho se hizo un hallazgo maravilloso: unas enormes tinas hechas de piedra seca construidas entre los siglos XVIII y XIX. En su interior están recubiertas de cerámica, puesto que allí se introducía el mosto para crear el vino en la misma viña. Una solución más que inteligente para no tener que transportar la uva en un paisaje agreste y alejado de la población.