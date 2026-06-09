La otra costa catalana: rincones con encanto lejos de las multitudes para descubrir este verano

Nombres como Sitges, Cadaqués, Salou o Tossa de Mar ocupan portadas de guías y redes sociales. Sin embargo, entre los kilómetros de litoral que se extienden desde el Cap de Creus hasta el delta del Ebro todavía sobreviven pequeños rincones donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo. Calas escondidas, senderos junto al mar, pueblos marineros que conservan su esencia y espacios naturales alejados de las grandes concentraciones turísticas forman parte de una Catalunya costera menos conocida, pero igualmente fascinante.

En el extremo norte, en la comarca del Alt Empordà, el entorno del Cap de Creus sigue ofreciendo algunos de los paisajes más singulares del Mediterráneo. Más allá de las concurridas calles de Cadaqués, pequeñas calas como la de Jóncols o la de Montjoi permiten descubrir una costa abrupta modelada por la tramontana. Los senderos que recorren el parque natural atraviesan formaciones rocosas de aspecto casi lunar y ofrecen vistas espectaculares sobre el mar abierto.

Sin abandonar la Costa Brava, el Baix Empordà esconde algunos de sus tesoros más discretos tierra adentro. Mientras la mayoría de visitantes se concentra en el litoral, pueblos medievales como Monells, Palau-sator o Ullastret mantienen una atmósfera pausada incluso en temporada alta. Muy cerca, los arrozales de Pals dibujan un paisaje inesperado a pocos kilómetros del mar y ofrecen una imagen poco habitual de la costa catalana.

Si se trata de desconectar o de reconectar con la naturaleza, quizás el destino idóneo son las Islas Medes, un ecosistema que combina praderas de posidonia, gorgonias centenarias y cuevas llenas de vida, todo un paraíso para los submarinistas.

Más al sur, en la comarca de La Selva, todavía es posible encontrar pequeñas calas accesibles únicamente a pie a través de los caminos de ronda. Entre Tossa de Mar y Sant Feliu de Guíxols aparecen rincones donde los pinos prácticamente se asoman al agua y donde el sonido dominante sigue siendo el de las olas golpeando las rocas. Son lugares ideales para quienes buscan una experiencia más tranquila que la de las grandes playas urbanas.

La costa central también guarda sorpresas. En la provincia de Barcelona, el pequeño núcleo marinero de Garraf conserva un aire singular gracias a sus características casetas blancas frente a la playa y a su entorno protegido dentro del parque natural. Muy cerca, los senderos del Parque del Garraf permiten combinar mar y montaña en una misma jornada, si la temperatura acompaña.

Algo similar sucede en El Maresme, una comarca frecuentemente asociada al turismo de sol y playa pero que esconde espacios poco transitados. Localidades como Sant Pol de Mar conservan la esencia de los antiguos pueblos pesqueros, con calles estrechas, fachadas blancas y pequeñas playas familiares alejadas del ambiente más masificado de otros destinos cercanos al área metropolitana.

La Costa Daurada, con sus aguas mansas y su espectacular arena, es uno de los destinos de sol y playa más concurridos, pero si se abandona el circuito habitual de grandes complejos turísticos, se encuentran rincones como el entorno de Tamarit, presidido por su castillo junto al mar. Este constituye uno de los paisajes más fotogénicos del litoral catalán. Las calas cercanas y los senderos permiten disfrutar de una costa mucho más tranquila que la que suele asociarse a la zona.

Otro de los grandes secretos se encuentra en la comarca del Baix Penedès. La playa de Sant Salvador mantiene una atmósfera serena incluso en los meses más concurridos. Su paseo marítimo, mucho menos bullicioso que otros de la costa mediterránea, invita a disfrutar del atardecer junto al mar mientras se descubren algunos de los escenarios vinculados al legado del músico Pau Casals.

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Pero si existe un territorio donde la sensación de naturaleza intacta alcanza su máxima expresión es el delta del Ebro. Este inmenso espacio natural, situado en el sur de Catalunya, ofrece una experiencia completamente diferente al resto del litoral. Sus largas playas prácticamente vírgenes, las lagunas repletas de aves y los extensos arrozales crean paisajes de postal. Lugares como la Punta del Fangar o la Playa del Trabucador permiten caminar durante kilómetros con la sensación de encontrarse en un territorio remoto.