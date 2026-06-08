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El Mundo Today | El Papa se va de Barcelona al ver que la Sagrada Familia está sin terminar

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La gira de Bad Bunny empieza a dar pérdidas por el alquiler de la casita en Barcelona

Laporta hará obras de ampliación en Luz de Gas para que quepa más gente

Vista de la Sagrada Família y la nueva urbanización de la calle Marina

Vista de la Sagrada Família y la nueva urbanización de la calle Marina / MANU MITRU / EPC

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Papa León XIV

Papa León XIV

El Papa León XIV se ha quedado horrorizado al ver que la Sagrada Familia está sin terminar. El Santo Pontífice tenía que bendecir el templo, pero al llegar y ver las grúas y que todavía falta un trozo, se ha mostrado indignado, se ha subido al 'papamóvil' y se ha marchado. León XIV se ha limitado a decir que, cuando acaben las obras, que lo llamen, pero que no le hagan perder el tiempo de esa manera.

Cromos del Mundial

Cromos del Mundial

Lo mejor del Mundial es intercambiar cromos en el mercado de Sant Antoni, podría pasarme horas tratando de rellenar el álbum de este año. El único problema es que la gente que va allí tiene cromos muy antiguos y mi álbum es de 2026, así que no tengo sitio ni para Gordillo, ni para Rivelino y, mucho menos, para Bobby Charlton. Si quiero llegar a completarlo necesito encontrar gente de mi época.

Primavera Sound

Primavera Sound

La actuación de la lluvia torrencial de este año ha sido de las mejores que recuerdo en el festival. El sonido envolvente, la frescura, las emociones que ha provocado entre el público, todo ha estado muy por encima de las demás actuaciones. Pienso seguir a la lluvia todo este verano vaya a donde vaya porque bailar a su son es lo mejor que he hecho en mi vida. Se la recomiendo a todo el mundo.

Rubén

Rubén

Ahora resulta que Rubén está en contra de Florentino Pérez porque quiere vender parte del Real Madrid. La cosa está clara: algunos interesados han pagado a Rubén para que se dedique a hablar mal de Florentino en la oficina para influir en las elecciones, por suerte, todos tenemos suficiente personalidad como para no dejarnos engañar por él. Da igual los muchos que sean, no podrán con nosotros.

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