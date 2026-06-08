El Mundo Today | El Papa se va de Barcelona al ver que la Sagrada Familia está sin terminar

Papa León XIV El Papa León XIV se ha quedado horrorizado al ver que la Sagrada Familia está sin terminar. El Santo Pontífice tenía que bendecir el templo, pero al llegar y ver las grúas y que todavía falta un trozo, se ha mostrado indignado, se ha subido al 'papamóvil' y se ha marchado. León XIV se ha limitado a decir que, cuando acaben las obras, que lo llamen, pero que no le hagan perder el tiempo de esa manera.

Cromos del Mundial Lo mejor del Mundial es intercambiar cromos en el mercado de Sant Antoni, podría pasarme horas tratando de rellenar el álbum de este año. El único problema es que la gente que va allí tiene cromos muy antiguos y mi álbum es de 2026, así que no tengo sitio ni para Gordillo, ni para Rivelino y, mucho menos, para Bobby Charlton. Si quiero llegar a completarlo necesito encontrar gente de mi época.

Primavera Sound La actuación de la lluvia torrencial de este año ha sido de las mejores que recuerdo en el festival. El sonido envolvente, la frescura, las emociones que ha provocado entre el público, todo ha estado muy por encima de las demás actuaciones. Pienso seguir a la lluvia todo este verano vaya a donde vaya porque bailar a su son es lo mejor que he hecho en mi vida. Se la recomiendo a todo el mundo.