L'Escala, mar y patrimonio

L’Escala, mar de Empúries. Así reza el lema de este rincón de la Costa Brava, en la comarca del Alt Empordà, y ubicada en la bahía frente de Roses. Se trata de un enclave histórico que fue la puerta de entrada de las civilizaciones griega y romana. Ahora, L’Escala mezcla todos los atractivos que un visitante espera: mar, descanso, playas, gastronomía, deportes náuticos, cultura y un patrimonio espectacular en el núcleo de las ruinas de Empúries.

El visitante debe tener en cuenta que hay algunos puntos de interés que no se puede perder. Empezando por ejemplo por Sant Martí de Empúries, un pequeño pueblo medieval en el que todavía se mantienen rasgos como la muralla y la iglesia que da nombre a este núcleo. A partir de este punto se puede iniciar un paseo por Empúries. Se trata de un camino que une Sant Martí de Empúries con L’Escala. Son dos kilómetros de largo que transcurren al lado del mar, siguiendo la costa y contemplando una zona de dunas naturales que conforman también las playas locales. En la primera de estas playas hay un elemento de gran interés: se trata del antiguo muelle griego.

En esta zona debemos destinar un tiempo a visitar el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. Es un yacimiento arqueológico de una antigua ciudad griega y donde se conservan también restos de una ciudad romana. Una auténtica joya perfectamente recuperada y de gran interés patrimonial y cultural. Si queremos visitar otro museo no nos podemos perder un recorrido por la historia de uno de los productos gastronómicos más célebres y reconocidos: la anchoa. La visita se realiza en las instalaciones del Museu de l’Anxova i la Sal. Como bien se dice desde el área de turismo de L’Escala, se trata de un producto de fama universal.

Noticias relacionadas

La zona de playa de un ambiente más familiar es sin ningún género de dudas la de Riells. Sus aguas tienen poca profundidad, lo que la hace muy atractiva para familias con niños. Otra opción es la cala de Montgó, ubicada en la zona protegida del paraje de Punta Milà y Punta Montgó. La zona del puerto y el ambiente pesquero se concentra en el Port de La Clota. Si nuestra opción es intensificar el contacto con la naturaleza deberemos recorrer la zona de acantilados litorales que encontraremos a lo largo de Les Planasses, dentro del espacio protegido del Parc Natural del Montgrí.