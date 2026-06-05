El Bages celebra su tradición vitivinícola

El Bages es una comarca tradicionalmente vinculada a la cultura del vino. Su tradición vitivinícola es tan antigua como su historia, pues hay documentos medievales que dicen que su nombre viene de Baco, el dios pagano del vino. Su patrimonio alberga auténticas joyas arquitectónicas, como barracas, tinas de piedra seca y variedades autóctonas con personalidad propia, como la picapoll. Con el objetivo de realzar el valor de este legado, en 2018 nació la Fira ViBa, la gran fiesta del vino de la comarca, que este fin de semana ofrecerá catas, cenas maridadas, visitas a bodegas y otras propuestas para descubrir los sabores del vino y los paisajes vitivinícolas del Bages.

Este año, una de las novedades del certamen, que comenzó ayer y se prolongará hasta el domingo, es la recuperación de un espacio que ya acogió la feria en sus inicios, el Parc de la Seu de Manresa. Allí tendrá lugar la Nit de Picapolls, esta noche, uno de los actos más emblemáticos de la celebración. El encuentro pretende dar a conocer esta la variedad autóctona en un ambiente festivo. Los asistentes podrán disfrutar de catas maridadas con una propuesta gastronómica de VOCI Restaurant, acompañadas por la música en directo de la banda RubberSoul, que ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos de The Beatles.

Durante el fin de semana, la actividad se trasladará al patio del Casino de Manresa, donde se celebrará una muestra de vinos y una barra compartida con las 21 bodegas de la Denominación de Origen Pla de Bages como protagonistas. La muestra se completará con propuestas gastronómicas, música en directo, espectáculos familiares, exhibiciones de cultura popular e incluso demostraciones sobre el arte de la piedra seca.

Noticias relacionadas

Los visitantes también tendrán la oportunidad de participar en actividades complementarias, como visitas guiadas en algunas de las bodegas históricas de la DO Pla de Bages y rutas por rincones singulares, como la Torre Modernista Abadal, el monasterio de Sant Benet, las tinas del Llobregat o las de la Vall del Flequer. Asimismo, podrán asistir a una cata especial que maridará vinos y joyas de autor de la mano del proyecto Set de Joia, y participar en una carrera popular entre viñedos, con un recorrido de 21 kilómetros que combinará deporte, naturaleza y vino.