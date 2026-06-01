El Mundo Today | Judit Martín reconoce que lleva desde 2016 haciéndose pasar por Puigdemont

Pícnic en la playa No está nada mal si te gusta comer arena. Si además de pizza, bocadillos de queso y patatas te gusta la arena, no dudes en llevar a cabo esta práctica cuanto antes. Cuando abras la caja de pizza y la veas llena de arena, cuando cojas una porción con tus manos llenas de arena, ahí es cuando disfrutarás de verdad de esta experiencia. Comer arena y beber agua salada es sin duda lo mejor de la playa.

Hacer tu propio bikini Peligroso. Algo debí hacer mal porque me acabé hundiendo en el agua y el socorrista me tuvo que rescatar. No sé si falló la parte de abajo o la parte de arriba, el caso es que ese bikini no servía para bañarse. Me gustaría aprovechar esta tribuna para advertir a todo el mundo de los peligros de confeccionar tu propia ropa de baño, aunque parezca divertido, entraña mucho riesgo. Mejor comprarlos.

Judit Martín La genial actriz catalana ha vuelto a sorprender a todo el mundo. Si la semana pasada generó un enorme revuelo al reconocer que usaron su voz para un homenaje a Montserrat Caballé en el Liceu, esta semana ha explicado que lleva desde 2016 haciéndose pasar por Puigdemont. “Todo eso de declarar la independencia y huir en coche a Bélgica fue cosa mía”, ha declarado entre risas en el pódcast La Ruina.