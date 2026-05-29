Berga vibra con la música de la Patum

En Berga, desde hace semanas ya se respira el olor a pólvora de la Patum. Después de que el Tabaler anunciara, el domingo de la Ascensión, el regreso de las fiestas del Corpus, que este año se celebrarán del 2 al 7 de junio, la ciudad se prepara para volver a llenar la plaza de Sant Pere con las comparsas, la música, los bailes y el fuego como protagonistas. Un año más regresa la fiesta bergadana por excelencia, y lo hace con algunas novedades destacadas, como la incorporación de un servicio de guardarropa, la ampliación de los puntos de agua y otras medidas destinadas a mejorar la calidad y la seguridad de la celebración.

Como preludio de la fiesta, este fin de semana se celebrarán los Quatre Fuets, un acto tradicional que sirve para poner a prueba los cohetes de la Patum y que reúne al Tabaler y a la comparsa de las Maces, además de los participantes de la Patum infantil. Los Quatre Fuets serán el plato estrella de un fin de semana con distintos actos vinculados a la fiesta, como el Concierto de Patum Memorial Ricard Cuadra, protagonizado este año por Flowk y la Banda del Memorial Ricard Cuadra, el sábado por la noche, y una diada castellera el domingo, con los Castellers de Berga y la participación, como invitados, de los Castellers de Vilafranca y los Moixiganguers de Igualada.

El martes arrancará oficialmente la celebración con la Patum de la Llar, una fiesta abierta a todo el mundo, pero dedicada a y realizada por personas con diversidad funcional. Durante los días siguientes, la plaza de Sant Pere volverá a llenarse de color y fuego. El jueves y el domingo, los diablos cargados de fuego saltarán y bailarán rodeados de miles de personas y del resto de comparsas de la Patum, como los Turcs i Cavallets, las Guites, los Gegants y el Àliga, la figura más señorial de la celebración. El miércoles y el sábado, la fiesta se transformará en un pasacalles que recorrerá las calles y plazas de la ciudad.

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Durante toda la celebración también se desplegarán recursos orientados a mejorar la accesibilidad, fomentar el consumo responsable, combatir las violencias machistas y promover el ocio familiar con la Patumeta, un espacio infantil ubicado en la plaza del Forn y pensado especialmente para el público familiar.