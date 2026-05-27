EL PERIÓDICO premiará los mejores microrrelatos sobre terrazas de hoteles de Barcelona con cenas dobles

Barcelona volverá a mirar hacia arriba durante la semana del 29 de mayo al 7 de junio. En esas fechas, la ciudad condal celebrará la 15ª edición de la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona, una iniciativa impulsada por el Gremi d’Hotels de Barcelona, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y el patrocinio de la bodega “El Perro Verde”.

La cita reunirá este año a 58 hoteles con más de 120 actividades gratuitas abiertas a toda la ciudadanía, que convertirán las azoteas y terrazas de los hoteles en escenarios urbanos para conciertos, talleres creativos, sesiones deportivas y experiencias gastronómicas repartidas por toda la ciudad.

La propuesta, que ya se ha consolidado como uno de los grandes eventos de la primavera, reivindica las terrazas de los hoteles barceloneses como espacios culturales y de encuentro, más allá de su uso turístico habitual. La edición de este año llega, además, con un aliciente añadido para los lectores de EL PERIÓDICO. En colaboración con el Gremi d’Hotels de Barcelona, se pondrá en marcha un concurso literario que premiará las mejores historias con cenas dobles en restaurantes de la ciudad.

La actividad ya se ha consolidado en la ciudad / Cedida

Concurso de microrelatos con premio

El concurso se desarrollará en la cuenta de Instagram de EL PERIÓDICO (@elperiodico_cas) y la dinámica será sencilla:

Los participantes deberán escribir un microrelato con un máximo de 300 caracteres inspirado en terrazas de hoteles Deberán dejar el relato en los comentarios del post Y, finalmente, dar “like” a la publicación y seguir la cuenta de Instagram de @elperiodico_cas y @mesqhotels.

Un jurado formado por la subdirectora de EL PERIÓDICO Carol Álvarez; la directora de redes sociales del diario, Laura Sánchez i Vila; y Manel Casals, Director General del Gremi d’Hotels de Barcelona seleccionarán los tres relatos ganadores. Habrá tres categorías: el microrrelato más barcelonés, el más romántico y el más sorprendente o divertido. Cada uno de ellos recibirá una cena doble.

El plazo para participar estará abierto hasta el 8 de junio y los nombres de los ganadores se anunciarán el 11 de junio a través de una nueva publicación a través de la cuenta de Instagram de EL PERIÓDICO.

¿Dónde cenarán los premiados?

La persona ganadora del microrelato más romántico disfrutará en Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection by Hilton de la experiencia del restaurante Solomillo, que ha convertido la carne “al peso” en su gran seña de identidad. La experiencia se llevará a cabo en El Patio, el espacio exterior del restaurante: un oasis urbano en plena Eixample barcelonesa, ideal para disfrutar de cenas al aire libre en un ambiente relajado y elegante.

El Patio de Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection by Hilton / Cedida

La persona ganadora del más sorprendente o divertido lo hará en Kimpton Vividora Barcelona, en pleno barrio Gótico. Concretamente en Casa de Vivi, que combina cocina mediterránea de raíces catalanas, coctelería y una de las terrazas con más encanto del centro histórico. Con vistas sobre Barcelona, el espacio está concebido como una casa abierta a la ciudad, donde el diseño, la vegetación y el ambiente informal acompañan una experiencia pensada para compartir.

El chef Marcel López de Casa Vivi / Cedida / Manuel Franco Angarita

Finalmente, el microrelato más barcelonés disfrutará de una cena en Claris Hotel & Spa GL, un hotel ubicado en el histórico Palau Vedruna y conocido por combinar patrimonio, arte y gastronomía. La Terraza del Claris, situada en la azotea del edificio, ofrece vistas privilegiadas sobre el Eixample y una propuesta culinaria de inspiración mediterránea firmada por el chef Pedro Salillas, con productos de proximidad y una cuidada carta de cócteles.

Un plato del Claris Hotel & Spa GL / Cedida / Alex Froloff

Los tres hoteles cuentan con especialización Hotel ‘Gastronòmic’. Estos establecimientos sitúan la gastronomía como eje central de su propuesta. Están abiertos al público local con una cocina de calidad, vinculada al territorio, con productos de proximidad y proyectos singulares. Además, impulsan actividades y experiencias vinculadas con la cocina y la cultura gastronómica. También forman parte de esta especialización Almanac Barcelona, Hilton Diagonal Mar Barcelona, Hotel El Palace Barcelona, Monument Hotel, Ohla Barcelona, Ohla Eixample, Sofitel Barcelona Skipper y The One Barcelona.

Gastronomía, música y cultura en las alturas

La Setmana de les Terrasses volverá a desplegar una programación especialmente diversa, con actividades repartidas por distintos distritos de la ciudad que serán gratuitas y que, en algunos casos, requerirán inscripción previa.

Habrá más de 120 actividades en 58 hoteles de la ciudad / Cedida

Actividades culturales y creativas

La programación incluirá propuestas como el monográfico de acuarela experimental en Arya Stadium by Madanis; talleres de caligrafía sumi-e en H10 Art Gallery y de diseño de bolsas tote en H10 Montcada Boutique Hotel; la actividad “Carta a tu yo del futuro” en NH Collection Barcelona Pódium; el “Fashion Icons Workshop” de Hotel España Ocean Drive; sesiones de tarot magnético en Vincci Gala y experiencias de arte y coctelería como “Art & Drinks by Joel Miñana & St Germain” en Hotel El Palace Barcelona.

Experiencias gastronómicas

Las terrazas también acogerán catas, degustaciones y showcookings. Entre las propuestas destacan la cata de quesos artesanos de Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection by Hilton; talleres de coctelería en Catalonia Barcelona Plaza; showcookings de steak tartar en Catalonia Boulevard; degustaciones de Aperol Spritz en Catalonia Eixample 1864 y experiencias como “Cocina ancestral en el Gran Lujo” en Claris Hotel & Spa GL.

Showcooking de cócteles en Catalonia Boulevard / Cedida

También habrá una masterclass de vino en Duquesa de Cardona; cata de cervezas en Gran Hotel Havana; música y copas frente al mar en Eurostars Grand Marina Hotel GL; experiencias alrededor del vermut en Granados 83, Pulitzer Barcelona, Miiro, Borneta y Serras Barcelona; showcooking de pizzas artesanas en Grand Hyatt Barcelona y un showcooking de cocina mediterránea en Hilton Barcelona.

La programación gastronómica se completará con talleres de cócteles en H10 Casa Mimosa y Hotel Casa Lit Barcelona; degustaciones de tapas con maridaje en Hyatt Regency Barcelona Tower; un taller sobre fermentación tradicional en Mandarin Oriental, Barcelona; catas de cerveza artesanal local en Renaissance Barcelona Hotel; degustaciones exclusivas de champagne Taittinger en Royal Passeig de Gràcia y catas de margaritas frozen en SLS Barcelona.

Además, la bodega ‘El Perro Verde’, que patrocina esta edición, estará presente en actividades como el taller de spritz de The Barcelona EDITION o la experiencia “Redescubre el atardecer con vino ‘El Perro Verde’” en Sofitel Barcelona Skipper.

Actividades familiares

La programación familiar incluirá magia de cerca con Jordi Nexus en Catalonia Ramblas; talleres y animaciones infantiles en Cotton House Hotel; talleres de papel maché, cianotipia y personalización de tazas en H10 Art Gallery; talleres de cerámica infantil en H10 Urquinaona Plaza y natación sincronizada en Ohla Barcelona.

Natación sincronizada en Ohla Barcelona / Cedida

Actividades deportivas y de bienestar

Las terrazas también acogerán sesiones de meditación activa y pranayama en Arya Stadium by Madanis; iniciación a la calistenia en Catalonia Ramblas; sesiones de txikung al atardecer en Silken Ramblas Barcelona y pilates en The Hoxton, Poblenou.

También habrá yoga facial con cosmética natural en H10 Casa Mimosa; sesiones de yoga en Hilton Diagonal Mar Barcelona; yoga al amanecer en Kimpton Vividora Barcelona; rituales de cuidado facial con Natura Bissé en Majestic Hotel & Spa Barcelona; clases de yoga con vistas en NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón; experiencias “Skin & Glow” en Monument Hotel y sesiones Sunrise Session x Barre Fit Barcelona en Yurbban Passage Hotel & Spa.

Música en directo y baile

La programación musical incluirá un tributo a Amy Winehouse en Barcelona Princess; actuaciones en directo con Sax Sauce en H10 Metropolitan; conciertos en Hotel Villa Emilia by Katja & Antoine y H1898; sesiones de bossa nova al atardecer en Novotel Barcelona City; rumba catalana con Arrels de Gràcia en Oasis; Ritmos de Montjuïc en Hotel Miramar Barcelona y talleres de salsa para principiantes en Ohla Eixample con Jorgito La Salsa. También habrá tardeo de rumba con Borja & Alex en H10 Port Vell.

Jorgito La Salsa en Ohla Eixample / Cedida

Otras actividades originales

La edición de este año también apostará por experiencias singulares como “Astro & Art – New Moon Experience” en Almanac Barcelona; talleres de colorimetría en Arya Stadium by Madanis ; sesiones de speed dating al atardecer en Negresco Princess; taller de kokedamas y plantas japonesas en Hotel Ronda Lesseps y propuestas de comedia al aire libre en H10 Itaca.

Taller de meditación activa en Arya Stadium by Madanis / Cedida

Una cita ya consolidada en Barcelona

Después de quince ediciones, la iniciativa se ha convertido en una plataforma para acercar los hoteles a la ciudadanía y reforzar su vínculo con la vida cultural y social de Barcelona.

Toda la programación completa de actividades podrá consultarse y actualizarse diariamente a través de MésQHotels, la guía de ocio impulsada por el Gremi d’Hotels de Barcelona que agrupa propuestas culturales y gastronómicas de los hoteles de la ciudad.