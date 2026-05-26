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El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | La gira de Bad Bunny empieza a dar pérdidas por el alquiler de la casita en Barcelona

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

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Concierto de Bad Bunny en Barcelona.

Concierto de Bad Bunny en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

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La casita

La casita

El exitoso cantante Bad Bunny ha empezado a sufrir de primera mano las consecuencias de la crisis de la vivienda. Su gira ya está dando pérdidas debido al alto precio que le supone alquilar la casita en Barcelona. El cantante puertorriqueño valora la posibilidad de celebrar sus próximos conciertos en L'Hospitalet o Badalona para detener la sangría económica que le está causando la gira por España.

Ruta de quioscos

Ruta de quioscos

Vergonzoso. Me compré un ejemplar de El Periódico en todos los quioscos y, para mi sorpresa, al llegar a casa descubrí que eran todos iguales. Sinceramente, pensaba que los quiosqueros eran mucho más honestos y ni me imaginaba que se plagiaban así los unos a los otros. No volveré a hacer estar ruta porque ahora tengo decenas de periódicos iguales en casa y no tengo ni idea de qué hacer con ellos.

'Tour' con fantasmas

'Tour' con fantasmas

Muy aconsejable hacer este 'tour' porque te encuentras con muchísimos fantasmas. Todavía tengo el susto en el cuerpo por lo que sucedió al final. Después de recorrer los rincones más tenebrosos de Barcelona con un guía que nos explicaba todos los sucesos acaecidos en ellos, descubrimos que estaba muerto desde el principio. Lo cual nos dio mucho miedo, pero al mismo tiempo nos ahorró tener que pagarle.

Rubén

Rubén

Rubén ha pedido el mes de julio de vacaciones y se niega a cambiarlo. A mí me da mucha rabia porque es justo el mes que quería yo para irme a las fiestas del pueblo. Es la tercera vez que lo cambia, y siempre para molestarme. Primero eligió junio, y yo le dije que junio lo tenía yo, después lo mismo con agosto. Encima se queja. Qué culpa tengo yo de tener tres pueblos y tres fiestas diferentes.

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