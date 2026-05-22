Manresa se viste de gala para la fiesta del cine

Desde películas como Marlowe, protagonizada por Liam Neeson, pasando por series de éxito como El cuerpo en llamas, hasta videoclips que han dado la vuelta al mundo como Monotonía, de Shakira y Ozuna. Estos son algunos de los rodajes que ha acogido Manresa en los últimos años de la mano de Manresa Film Office, que este año celebra una década consolidando la ciudad como un plató cinematográfico. Para conmemorar la efeméride, Manresa se vestirá de gala con una gran fiesta del cine bautizada con el nombre de Plácido, la película más emblemática rodada en la ciudad.

La organización promete una noche llena de sorpresas que contará con la asistencia de actores y actrices de prestigio, así como de productoras destacadas del panorama estatal e internacional. El objetivo es reconocer a los profesionales y empresas que han confiado en el territorio a través de los Premios Plácido, destinados a profesionales y compañías del sector audiovisual. Entre los galardonados figuran actores locales como Miki Esparbé y David Victori, y entre los invitados, nombres como Mario Gas o la actriz Vicky Peña, además de otras estrellas que la organización todavía no ha desvelado.

La Gala Plácido, ideada por el director de la Manresa Film Office, Aleix Farrés, y diseñada por Ariadna Gras, estará presentada por la actriz Cristina Brondo y contará, entre otros atractivos, con la música de Manu Guix y Laura Andrés. La escenografía y la producción llevan el sello de Well Studios, empresa del Bages. Esta flamante gala, que quiere unir al sector audiovisual, también se ha concebido como una fiesta ciudadana. Las entradas tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse directamente en las taquillas del Teatre Kursaal o por internet a través de kursaal.cat.

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Manresa acogió a lo largo de 2025 un total de 41 rodajes, una cifra inferior a la del año pasado en volumen de producciones, algo que la organización atribuye al descenso global del número total de proyectos audiovisuales. Aun así, en 2025 la ciudad batió su propio récord histórico en días de rodaje, con un total de 133, gracias al rodaje íntegro de la película Upiro. Entre las producciones más destacadas figuran la serie Singular, el documental ficcionado Una historia de Crímenes, el cortometraje Red Devil o el anuncio de Coca-Cola, entre otras producciones.