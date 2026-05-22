Girona pasea sus huertas

Fomentar e introducir en el público infantil y familiar la riqueza del patrimonio industrial, histórico, natural y agrícola de Girona es el objetivo de los nuevos itinerarios y rutas que el ayuntamiento recoge en una publicación. Se trata de unas rutas que llevan por título Les Ribes del Ter i les Hortes de Santa Eugènia, Descobrint la importància de les Hortes de Santa Eugènia y Descobrint els voltants del Ter, y se enmarcan dentro del proyecto Menja’t Girona. Para hacerlo más divertido, estas rutas vienen acompañadas por unos elementos de la imaginería local: los cabezudos Marieta de les Cols, el Merdisser y la Pericota.

Según explica el ayuntamiento, el objetivo de estos nuevos itinerarios es fomentar el aprendizaje sobre el patrimonio industrial, histórico, natural y agrícola de las huertas y el patrimonio histórico y natural de las Ribes del Ter de forma amena y divertida. Para poder seguir las rutas, se han colocado señales en diferentes lugares de la ciudad que indican los puntos aproximados de cada ruta, con la imagen del cabezudo que las acompaña. La ruta Les Ribes del Ter i les Hortes de Santa Eugènia sale de la avenida de Sant Francesc y pasa por el centro, donde antes estaba el mercado de productos de las huertas y otros productos de la tierra, haciendo un pequeño recorrido por las calles del Barri Vell, donde antes se situaban mercados de productos específicos, como el del aceite. También atraviesa la Devesa, resaltando el patrimonio natural y del agua, hasta llegar a las huertas, de donde salían algunos productos que se vendían en el mercado.

En el itinerario Descobrint la importància de les Hortes de Santa Eugènia se recalca el impacto de la industrialización y la importancia del agua con la acequia Monar, destacando el trabajo de los hortelanos y observando la riqueza de la flora y la fauna.

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La tercera propuesta, Descobrint els voltants del Ter, se centra en la importancia del agua y en los recursos naturales. Sale del puente de Fontajau y se dirige a las Hortes de Santa Eugènia, donde se destaca la biodiversidad de los humedales y la red de riegos que nutren las huertas. El libreto con las rutas puede descargarse desde la web de Turismo y recogerse impreso en la Oficina de Turisme. Se ha editado en cuatro idiomas: catalán, español, inglés y francés. Al final de cada itinerario hay un QR que enlaza con un diploma en formato digital que cada niño puede personalizar con su nombre.