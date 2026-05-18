Hacienda Cada catalán tendrá que pagar 8,57 euros a la cantante colombiana Shakira. Así lo ha confirmado Hacienda esta mañana. La Agencia Tributaria se ha mostrado muy enfadada con los catalanes por no haber avisado a tiempo de que la artista no vivía en Catalunya durante el año 2011. Como castigo por haber estado tan despistados, los catalanes tendrán que hacerse cargo de la totalidad de la indemnización.

Arroz para los no arroceros Esta arrocería hace arroces para la gente a la que no le gusta el arroz, lo cual es ideal para ir a comer toda la familia. En lugar de arroz, esta arrocería sirve macarrones con queso y pizza, pero lo llaman arroz y lo meten dentro de grandes paellas. Puedes ir allí a no comer arroz siempre que quieras porque nunca tienen arroz. Y si quieres horchata, pero no te gusta, también pueden no servírtela.

Primer jacuzzi inmersivo Impresionante. Es la primera vez que voy a un jacuzzi con agua en el que me puedo sumergir. Hasta entonces todos los jacuzzis estaban vacíos, lo que empeoraba mucho la experiencia, pero en el Spa Xpats, en el centro de Barcelona, han revolucionado el sector y han empezado a llenar las bañeras con agua. Calor, burbujas, buena compañía, no se puede pedir nada más. Absolutamente inmersivo. Lo recomiendo.