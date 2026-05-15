Castellbell recuerda su pasado de resistencia

Hace unos doscientos años, el sur del Bages fue tierra de bandoleros, con las escaramuzas entre liberales y campesinos que tenían lugar en los bosques del entorno de Montserrat. Pero si hay un pueblo que, desde 2014, celebra una fiesta singular relacionada con esta época, es Castellbell i el Vilar. Este fin de semana, el pueblo retrocederá hasta los inicios del siglo XIX para recrear el episodio histórico que tuvo lugar en el municipio durante el Trienio Liberal, cuando el herrero del pueblo, Mansuet Boxó, considerado héroe por algunos y bandolero por otros, lideró la resistencia contra las tropas liberales.

En esta edición, las calles y plazas del barrio del Vilar se llenarán de tabernas, oficios antiguos y escenas teatralizadas en una propuesta que potencia la parte artística y el espacio gastronómico. «En lugar de hacer un espectáculo lineal, las escenas se sucederán en distintos espacios del barrio del Vilar a lo largo de todo el fin de semana, con pases por la mañana y por la tarde, tanto el sábado como el domingo», explica el alcalde de Castellbell, Adrià Valls.

De este modo, las recreaciones revivirán distintos momentos históricos de la revolución liderada por Boxó, con escenas como la taberna, la herrería o el fusilamiento de Boxó, en la escena final, que tendrá lugar en la plaza de la Església. Allí, Valls destaca las magníficas vistas de Montserrat que podrán disfrutar los visitantes desde este barrio elevado del municipio. Este año se incorporará un tren gratuito que permitirá conectar los barrios del Burés y del Borràs con el núcleo del Vilar, centro neurálgico de la fiesta.

Más allá de las escenas teatralizadas, en esta edición también se potenciará la oferta gastronómica, en un espacio situado en los Jardines de Casademont, donde se ofrecerán productos de degustación, como quesos, vinos y embutidos, en una propuesta que se combinará con música en directo. Además, en el espacio de la taberna, la oferta se complementará con distintos platos para quedarse a comer o tomar el aperitivo.

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La Festa dels Resistents también incorpora un mercado artesanal y de oficios que este año amplía su oferta, en la calle del Vilar. Los más pequeños podrán disfrutar del espacio Petits Resistents y de espectáculos de payasos itinerantes por todo el barrio.