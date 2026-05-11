El Mundo Today | El Barça hará una rúa para celebrar la Liga con los miles de turistas de Barcelona

Taller de escritura Llevé un libro a un taller de escritura para que me lo arreglasen y todavía estoy esperando. Dicen que no es su culpa, que les tiene que llegar una trama de Alemania, pero yo necesito el libro para ir al trabajo porque el viaje en metro es muy aburrido sin él. Al menos podrían haberme dejado un libro de sustitución. Estoy muy descontento con este servicio y no volveré al taller nunca más en mi vida.

Fuente de los milagros Impresionante esta fuente de Barcelona. La primera de la ciudad que, en lugar de agua apestosa, echa agua bebible. Los barceloneses no se pueden ni creer que pueda haber agua no embotellada tan rica. Lo único malo son las enormes colas que se forman. Para poder dar un sorbo tienes que esperar al menos treinta minutos. Eso sí, peor es beber el agua del grifo de cualquier otro sitio de la ciudad.

Rúa del Barça Tras el triunfo del Barça en la Liga, hoy los jugadores harán una rúa para celebrar con los miles de turistas de la ciudad. El autobús del equipo recorrerá el centro y todos los barrios en los que habitan los turistas que tanto les han apoyado durante el año. Los oriundos de Barcelona podrán disfrutar de la rúa por televisión ya que el autobús no llegará a los barrios y ciudades donde viven.