La moda llena el barrio industrial de Igualada

El barrio del Rec de Igualada se convierte en un escenario de moda, cultura y gastronomía con el Rec.0, el festival de tiendas efímeras donde se puede encontrar una gran variedad de stock de temporadas anteriores de marcas locales e internacionales. Desde el pasado miércoles, el barrio industrial de la ciudad se ha llenado de visitantes en la 30ª edición del festival, que se celebra hasta mañana y que ofrece una amplia programación cultural y gastronómica para complementar la exposición de las marcas de moda.

El festival nació en noviembre de 2009 con el objetivo de dar a conocer el barrio del Rec y su patrimonio industrial, vinculándolo con la creatividad del mundo de la moda. Tras varias ediciones, el Rec.0 se ha consolidado como un evento de referencia en Catalunya en los ámbitos de la moda, el patrimonio y la cultura. Se organiza dos veces al año, y se ha convertido en una oportunidad para encontrar prendas de marcas prestigiosas a precios rebajados, así como para descubrir nuevas propuestas que están revolucionando el sector de la moda.

Este año, los visitantes pueden encontrar más de un centenar de marcas de moda que ofrecen productos propios fuera de temporada, con la presencia tanto de firmas internacionales como de marcas locales. Además, esta edición da un protagonismo especial a los creadores y artesanos del mundo de la moda con el espacio 080_La Galeria, que pone el foco en la creatividad y la artesanía, reuniendo piezas de autor, cerámica y trabajos en madera y papel. Esta propuesta se complementa con La Pell del Rec, un pequeño mercado que acoge marcas y creadores que trabajan con piel curtida en el barrio.

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Pero el Rec.0 es mucho más que moda. También es un festival de gastronomía que aporta sabor con cientos de propuestas y más de 40 foodtrucks. La cultura y, más especialmente, la música, también tienen su espacio con conciertos de artistas locales y nacionales, de estilos diversos y contemporáneos, repartidos por diferentes espacios del circuito del festival. Mañana habrá conciertos y sesiones de DJ, además de talleres, espectáculos infantiles, catas de vino y visitas guiadas para descubrir la historia de Igualada y del barrio del Rec.