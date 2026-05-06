El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Los Mossos detienen a un individuo que se dedicaba a hacer jaque mate en los bares
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Está muy de moda este pescado, y con razón, pero hay que tener cuidado porque muchos restaurantes lo que hacen es coger atún normal y pintarlo. Yo ya me he comido atunes de todos los colores. Personalmente, el amarillo, con un toque a limón, es el que más me gustó. Respecto al verde prefiero ni pronunciarme. Mención aparte merece el cocinero facha que le pone franjas amarillas al atún rojo. Incomible.
Fui a entrenar al Apolo y acabé desnudo en una playa de Marsella junto a siete desconocidos huyendo de la policía alemana. Todavía no sé muy bien cómo se produjo esta situación. Ni qué hacía la policía alemana en Francia. Lo único que sé es que ir a hacer ejercicio a una discoteca es peligroso porque puedes liarte en cualquier momento. Le doy el naranja porque tengo más agujetas que nunca en mi vida.
Se terminó lo de vivir bajo el miedo constante. Los mossos d’Esquadra han detenido al fin al individuo que se dedicaba a hacer jaques mate en los bares de Barcelona. Jugar al ajedrez se había convertido en un deporte de riesgo por culpa de este desequilibrado. En medio de las partidas, este individuo movía las piezas de una manera que ya no podías seguir jugando, cargándose de golpe toda la diversión.
Se acabó, ya no puedo más. Lo de Rubén ya es insoportable. Esta semana ha batido su récord de bajeza al decirme a la cara y a plena luz del día que la segunda película de 'Blade runner' es mejor que la primera. Yo sinceramente pensaba que era broma, que se refería a 'Terminator' o algo así, pero no, él insistió y me hizo mucho daño. Espero que pague por esto y que sus actos no queden impunes.
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