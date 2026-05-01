La comarca de la Garrotxa es tierra de volcanes. Coincidiendo con este fin de semana del 1 de mayo, su capital, Olot, acoge una gran feria de primavera que podemos visitar sin dejar también de pasear por alguno de sus volcanes. No hace falta irse muy lejos para sentir que el paisaje late bajo los pies, ya que aquí los caminos atraviesan coladas antiguas, bosques que crecieron sobre cenizas y cráteres tan domesticados por la vegetación que uno los descubre casi sin darse cuenta. La propuesta es sencilla y se puede completar en una sola jornada caminando por algunos de los volcanes más accesibles, entrando en una hayedo única y terminando el día con una vista panorámica sobre Olot, la capital de este anfiteatro de conos volcánicos.

El día puede empezar en Olot, que tiene una rareza poco común, ya que dispone de un volcán en el corazón urbano. El Montsacopa es el mejor prólogo para entender lo que vendrá después. Subiendo sin gran esfuerzo por unos caminos y escaleras, se llega al borde del cráter, un círculo perfecto que, desde arriba, parece una plaza natural. Y desde aquí se llega al primer gran mirador del día, donde se puede observar la vista sobre Olot. La capital de la comarca se despliega entre verdes y lomas negras, con un horizonte ondulado que delata la presencia de más conos. Es una panorámica ideal para situarse y contemplar un mosaico de volcanes. Olot, además, vive una jornada muy especial con su feria del 1 de mayo, y sus calles se llenan de actividades comerciales y artísticas.

Si el Montsacopa explica el volcán como mirador urbano, Santa Margarida lo cuenta como relato completo. El camino entra por el bosque y, sin previo aviso, se abre el cráter con una gran pradera circular con la ermita en el centro. Es una imagen tan clara que parece diseñada para que cualquiera entienda qué es un cráter. Sentarse un rato aquí para comer algo o simplemente respirar forma parte de la experiencia.

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La tarde pide un contraste natural y, después de la suavidad verde de Santa Margarida, el Croscat muestra la cara más geológica, que define perfectamente la comarca de la Garrotxa. Es el cono volcánico más alto del parque y, en su ladera, se aprecia el famoso corte que deja ver el interior del volcán como si fuese una tarta o un pastel partido. El recorrido permite entender capas, materiales y colores. Toda la historia y el valor volcánico lo encontraremos explicado en el denominado Espai Cràter, un centro interpretativo de la actividad volcánica de la comarca.