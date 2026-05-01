Santpedor se llena de arte y motivos florales

El mundo de la flor vuelve a ser protagonista este fin de semana en Santpedor, municipio de la comarca del Bages, con una nueva edición del certamen Santpedor en Flor, que se celebrará mañana y el domingo. Decenas de voluntarios se han coordinado de nuevo para llenar cada rincón de la localidad con motivos florales y propuestas artísticas, exposiciones y talleres, que este año se dedicarán a los oficios artesanos.

La fiesta es una de las acciones que impulsa el municipio desde que, en 2017, se convirtió en el primer pueblo del Bages en formar parte de las Viles Florides, una iniciativa que agrupa a cerca de un centenar de localidades de toda Catalunya. El proyecto tiene como objetivo poner en valor aquellas actuaciones de ornamentación floral en el espacio urbano que destacan por su calidad y sirven de inspiración. Desde entonces, Santpedor ha impulsado diversas iniciativas vinculadas al mundo de la flor, como este certamen floral.

En esta edición, los escenarios ornamentales se inspirarán en los oficios artesanales, con la presencia de materiales naturales y técnicas tradicionales. El objetivo es rendir homenaje a los artesanos que fabrican objetos a mano y que mantienen una forma de trabajar más pausada, consciente y arraigada al territorio. Las distintas escenografías invitan a recorrer un total de 12 espacios del centro histórico, con composiciones florales dedicadas a distintos oficios tradicionales.

Más allá de los elementos decorativos, el centro histórico de Santpedor se llenará de actividad durante todo el fin de semana. El programa incluye propuestas como un taller de cianotipia floral –un proceso de reproducción fotográfica analógico–, así como actividades culturales como el espectáculo infantil Xisblufa, de la compañía Fadunito; exhibiciones de la escuela de danza de Castellnou de Bages; pasacalles de entidades de cultura popular, y un concierto de Gemma Humet, una de las voces más destacadas del panorama musical actual.

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Además, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer la historia del municipio a través de una visita teatralizada por el centro histórico.