El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | El Ayuntamiento de Barcelona repartirá escafandras para combatir el polen de los plataneros
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
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La gente está muy confundida con este concepto, en especial mis amigos. Cuando hablamos de tardeo, en lugar de pensar en ir a tomar algo por la tarde, ellos interpretan que el plan consiste en llegar 45 minutos después de la hora acordada y hacerme esperar en una terraza a rebosar a mí solo en una mesa de seis. No le deseo a nadie las miradas de los grupos que están de pie esperando a sentarse.
Sant Jordi es un día muy bonito porque se regalan libros y rosas y todo es muy cultural y romántico. Lo malo es lo que viene después, la parte de leerse los libros que te han regalado. Esa es una actividad demasiado larga y solitaria. Yo propongo que a partir del año que viene se regalen suscripciones a Netflix para ver series y rosas, así se podrá disfrutar de ambas cosas con la persona que amas.
El Ayuntamiento de Barcelona ha entendido que hay que poner una solución al tema de los plataneros porque la gente va por la calle medio asfixiada. Cuando te entra el polen ese raro en la garganta y te quedas fuera de combate durante unos dos minutos y medio es muy desagradable. La solución consistirá en repartir escafandras para poder respirar con normalidad como si Barcelona fuese el espacio.
Rubén lleva todo el año muy pesado con que se va a venir otra pandemia, según él, tiene un amigo en los más altos niveles del Gobierno chino y asegura que es inminente. No para de repetirlo una y otra vez. Eso sí, cuando alguien le pregunta, lo que hace es negar la mayor y decir que él no ha dicho nada de eso y que alguien ha lanzado el rumor por la oficina para perjudicarle. ¿Quién haría algo así?
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