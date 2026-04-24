Montserrat, cultura y tradición en su diada

Montserrat se prepara para vivir uno de los días más emblemáticos de su calendario. La celebración de la Diada de la Moreneta, el próximo 27 de abril, volverá a reunir peregrinos y visitantes en una jornada llena de tradición religiosa y con una amplia oferta cultural.

La celebración empezará durante la víspera de la diada, con la Misa de la Vetlla, el domingo por la tarde, que terminará con un baile de sardanas en las plazas de la abadía. El día de la patrona de Catalunya se celebrará la Missa de la Solemnitat, con la presencia de la comunidad benedictina y la Escolania de Montserrat y, una vez terminada la ceremonia, también se bailarán sardanas en las plazas, con la Cobla Triomfal de Igualada como invitada.

Pero, más allá de las actividades litúrgicas, habrá una gran cantidad de propuestas culturales para descubrir la historia de Montserrat y su monasterio. Precisamente, ese día habrá una jornada de puertas abiertas en el Museu de Montserrat, que alberga uno de los fondos arqueológicos y artísticos más importantes de Catalunya, con unas 1.300 piezas que incluyen una amplia cronología, desde un sarcófago egipcio del siglo XXII a. C. hasta una pintura del artista contemporáneo estadounidense Sean Scully.

Además, se puede visitar el nuevo espacio inmersivo, que forma parte del museo, en el que los visitantes tienen la oportunidad de descubrir cómo es el día a día de la comunidad benedictina a partir de una experiencia audiovisual inmersiva que permite entender la relevancia histórica del monasterio.

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El uso de la tecnología y los nuevos formatos para acercar la historia y el simbolismo de Montserrat a las nuevas generaciones ha sido una de las apuestas de los últimos tiempos. En ese sentido, otra de las propuestas interesantes que se puede ver durante el fin de semana previo a la festividad es el vídeo mapping Lux Splendens, estrenado durante la celebración del Milenario. Se trata de una experiencia visual de la basílica de Santa María que combina arte, música y tecnología para ofrecer una vivencia sensorial que reflexiona acerca de la espiritualidad y la creación. Se podrá ver mañana a las 20.15 horas y el domingo y el lunes por la tarde, a las 15.15 horas, con reserva previa.