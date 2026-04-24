La curiosa playa de Espolla

Espolla no tiene playa. Ni el municipio ampurdanés de este mismo nombre ni esta zona de la comarca del Pla de l’Estany de la que hablamos hoy. Es imposible que esta llanura situada en el interior pueda tener mar, pero es totalmente cierto que se la conoce como la playa de Espolla. El nombre le viene dado porque se trata de un estanque temporal. Está considerado un fenómeno sorprendente. Se llena de agua durante algunas épocas de primavera o durante el otoño, coincidiendo con periodos de intensas lluvias. Incluso se puede dar el caso de que, durante épocas de sequía –como ocurrió recientemente–, la playa de Espolla no tenga agua. Para conocer mejor este fenómeno, se ha diseñado una ruta fácil de hacer a pie que nos llevará desde la playa hasta el yacimiento paleolítico de Roca Foradada para volver posteriormente al punto de partida.

Se trata de una ruta con apenas dificultad, pensada también para niños. Según explican los autores de la ruta, el agua que a veces presenta la zona de playa fluye a través de una acequia que desemboca en el río Fluvià, que pasa también por la comarca de la Garrotxa. Otra curiosidad muy destacable es que, en lo que respecta a la fauna, se pueden encontrar restos de un crustáceo muy primitivo: el Triops cancriformis. La especie está protegida, al igual que todo el espacio natural que conforma el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) del Estany de Banyoles.

Para facilitar la observación de todo el recinto y el estanque, existe un mirador donde habitualmente se concentran muchos visitantes. En los días en que el estanque y la playa se llenan de agua, se pueden contemplar incluso pequeñas burbujas que brotan de manera subterránea.

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En lo que respecta al yacimiento paleolítico de Roca Foradada, el espacio está ubicado dentro del municipio de Fontcoberta. Fue descubierto en el año 1982, pero las excavaciones no empezaron hasta 2014. Se calcula que pertenece al Paleolítico medio, entre 80.000 y 40.000 años a. C., y tiene la particularidad de ser el único de toda la comarca que se encuentra al aire libre. Se piensa que fue una zona donde vivió una población neandertal, que habitaba en cabañas y en algunas épocas del año también veía el terreno cubierto de agua. Durante las excavaciones se han encontrado elementos de gran interés. La ruta, de 1,38 kilómetros, se puede completar en tan solo 20 minutos, y todo el itinerario está perfectamente señalizado.