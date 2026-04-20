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El Mundo Today | Un mosso se disfraza de Rosalía para sacarle una confesión a un sospechoso
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
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No me puedo imaginar un juego más aburrido, siempre es lo mismo y, por muy bien que le des al botón, la ruleta se mueve siempre de la misma manera. He estado toda la vida entrenando y probando diferentes estrategias, pero a la hora de la verdad la máquina se mueve como quiere. Lo peor es que para jugar tienes que pagar. Sinceramente, no entiendo el éxito de este juego y por qué hay dos en cada bar.
Llega el mejor día del año en Barcelona. El día en el que la gente compra libros de manera febril y hace cola para que un famoso que ha escrito un libro le firme un ejemplar mientras los escritores que están al lado se quedan mirando. Lo que no entiendo es por qué nadie firma rosas, siendo estas la otra mitad de la fiesta. La industria jardinera debería plantarse y luchar más por sus derechos.
Enorme gesto de un mosso d’Esquadra que se disfrazó de Rosalía para sacarle una confesión a un sospechoso. “El uñas”, un habitual delincuente de Barcelona, pensó que estaba en un concierto de la cantante y empezó a explicarle todas las tropelías que había hecho en los últimos años. Cuando el mosso se quitó el disfraz, el delincuente se echó a llorar. Le esperan veinte años de condena en prisión.
Aunque dijo que lo iba a comprar, Rubén lleva seis meses sin comprarse el libro que me he autopublicado. Cada semana me da largas diciendo que no ha podido o que se ha olvidado cuando yo dediqué tres años de mi vida a confeccionar una novela. He escuchado que me ha criticado a mis espaldas diciendo que le parece que 125 euros por un libro es demasiado, pero él ni imagina las horas que le dediqué.
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