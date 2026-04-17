Paraíso de tulipanes con vistas al Pedraforca

Cerca del Pedraforca, en el municipio de Saldes (Berguedà), se encuentra un paraíso de flores que cada año atrae a miles de visitantes. Con más de 380 variedades de tulipanes, la plantación de Tulipmania se convierte durante el mes de abril, tiempo de floración, en un jardín de colores que seduce a fotógrafos y amantes de las flores. «A los visitantes les llama mucho la atención ver tulipanes en el Berguedà, pero es una especie que se adapta muy bien a nuestro clima», explica la impulsora de la iniciativa, Seila Malo.

La plantación de Tulipmania, que permanecerá abierta todos los días hasta el 4 de mayo, se inauguró en 2019, cuando Malo decidió trasladar el conocimiento que había adquirido en el sector de las flores durante los 16 años que vivió en Holanda a un entorno privilegiado del Prepirineo, con vistas al Pedraforca. «En Catalunya hay bastante desconocimiento sobre las plantas y las flores ornamentales», señala Malo. «Los tulipanes son originarios de Asia, pero en climas como el nuestro pueden sobrevivir», añade. Estas plantas florecen en primavera y deben plantarse durante el otoño. «Son flores que necesitan el frío para lograr un buen crecimiento y florecer», explica Malo. La visita a la plantación puede hacerse de forma libre, para perderse y pasear por el jardín de flores , o bien de forma guiada para descubrir las curiosidades de estas flores.

Normalmente, las que despiertan más interés son las variedades más raras, como los tulipanes negros, verdes o los tulipanes loro, conocidos por sus pétalos rizados. La impulsora de la iniciativa explica que también existe la opción de participar en talleres florales o de recoger flores y hacer un ramo personalizado para llevárselo a casa. «Esta opción suele gustar mucho a los visitantes», destaca Malo, quien afirma que, con los años, la iniciativa se ha popularizado y cada temporada recibe muchos visitantes del área metropolitana y algunos extranjeros.

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Otra de las actividades populares durante la primavera es la plantación de dalias, un taller que permite a los participantes llevarse una maceta con bulbos plantados. Malo explica que la temporada más conocida es la primavera por la presencia de los tulipanes, pero asegura que el otoño, la época en la que florece la dalia, el otro tipo de flor que también cultiva en este campo, «también es espectacular».