Ruta
Por los bosques del Collell
El Pla de l’Estany propone un itinerario por los parajes recogidos en la novela ‘Soldados de Salamina’, de Javier Cercas
DAVID CÉSPEDES
En el año 2003, el director David Trueba llevó al cine Soldados de Salamina, novela del escritor Javier Cercas en la que se narra una historia totalmente real: la que protagonizó el falangista Rafael Sánchez Mazas con su huida y resurrección durante los últimos días de la Guerra Civil. Él fue uno de los muchos prisioneros que fueron confinados en el santuario del Collell, en la comarca del Pla de l’Estany, que años después se convertiría en un conocido colegio e internado. Sánchez Mazas, como otros, pasó por los múltiples pelotones de fusilamiento que se repetían a diario en los bosques de los alrededores del Collell. Ni se sabe cuántos prisioneros dejaron su vida en esos bosques.
En uno de los fusilamientos masivos que tuvo lugar el 30 de enero de 1939, uno de los protagonistas fue Sánchez Mazas. Milagrosamente no murió y huyó por los bosques. Ahora se puede reproducir una ruta que conlleva un recorrido de poco más de 10 kilómetros y que lleva al caminante por el castillo y el molino de la Roca y el santuario del Collell.
Toda la ruta está perfectamente señalizada y el desnivel a superar es de unos 144 metros. El grado de dificultad es medio. Desde la edición de 2026 de la Guia de rutes i senderisme. Camina pel Pla de l’Estany se recomienda hacer esta ruta durante los meses de verano, ya que una parte del río se debe cruzar descalzo. En la ficha de la guía correspondiente a la ruta de Soldados de Salamina: el santuari del Collell, presó de guerra se explica y se detalla que durante la Guerra Civil el santuario y todas sus instalaciones dejaron su función eclesiástica y escolar –años después se recuperó como centro escolar e internado– y se estableció una prisión controlada por el bando republicano. Durante el avance de las tropas franquistas se intensificaron los fusilamientos. En sus bosques se enterraron muchos prisioneros ejecutados y en algún punto también hay alguna lápida sin identificar.
La ruta que se puede recrear –que tiene otras variantes por Sant Miquel de Campmajor, Palol de Revardit y Cornellà del Terri, haciendo mención a otros capítulos del libro de Cercas– nos llevará a un salto natural de agua del riu Ser, un antiguo molino que se calcula que es del siglo XIII, unas construcciones adosadas y también a la zona del Mas les Carreras; en este caso, no obstante, es una propiedad privada y no se puede visitar.
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