El Mundo Today | Golpearse la cabeza contra una pared, la mejor manera de ver las estrellas en Barcelona

Ver las estrellas Terrible experiencia. Debido a la contaminación, la única manera de ver las estrellas en Barcelona es golpearse la cabeza contra una pared. No lo recomiendo porque te tienes que dar muy fuerte y las estrellas que aparecen son muy fugaces. Durante todo el fin de semana me he estado golpeando la cabeza contra diferentes paredes y no he conseguido ver ni la Osa Mayor. La próxima vez me voy al planetario.

Pasteles con caras La idea en el papel está muy bien, pero llevada a la práctica hace aguas por todas partes. Les pedí un pastel con mi cara y me hicieron al menos diez años más viejo. Me pusieron lleno de arrugas y con los ojos asimétricos. Ha sido el peor cumpleaños de mi vida. Me pasé la noche llorando y no dejé que nadie se comiera la tarta por lo feo que me veía. Espero que me devuelvan el dinero cuanto antes.

Conciertos encima de coches Los mejores conciertos. Puedes ver a la artista sin problema y, con el tráfico que hay en Barcelona, duran más que cualquier otro concierto. La única pega que le pondría es que, por culpa de los bocinazos de los coches que estaban detrás, no pude escuchar bien todas las canciones, pero lo solucioné poniendo la radio y sincronizando la música con la voz de la cantante. Toda una experiencia. Repetiré.