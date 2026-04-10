Manresa sigue la huella de san Ignacio de Loyola

Hay veces que andar puede ser una forma de revivir los pasos de quienes nos precedieron. Esto es precisamente lo que propone la Marxa del Pelegrí, que este domingo celebra su undécima edición recorriendo el último tramo del Camino Ignaciano, entre Montserrat y Manresa. La iniciativa, en marcha desde 2015, tiene como objetivo dar a conocer el Camino Ignaciano, la ruta que hizo san Ignacio de Loyola desde su ciudad natal, Azpeitia (Guipúzcoa) hasta Manresa (Bages), en el peregrinaje que emprendió hasta Tierra Santa en el año 1522.

La marcha transcurre por el último tramo de este itinerario histórico y a lo largo de sus 26 kilómetros se pueden descubrir paisajes que en su momento inspiraron a san Ignacio de Loyola, como el monasterio de Montserrat, pasando por Santa Cecília, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, L’Oller de Mas, hasta llegar a Manresa, ciudad que inspiró a este personaje de relevancia mundial para empezar a escribir su obra más emblemática, Ejercicios Espirituales.

Como cada año, se ofrecen tres modalidades de ruta para conocer el último tramo del Camino Ignaciano. La de 26 kilómetros, la más larga, corresponde a la etapa completa, desde Montserrat hasta Manresa. Con 650 metros de desnivel positivo, esta modalidad está dirigida a personas acostumbradas a andar largas distancias. La segunda modalidad, de 8 kilómetros, también empieza en Montserrat y finaliza en Sant Cristòfol de Castellbell, donde un autobús llevará a los participantes hasta el claustro del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. En estas dos modalidades también se incluye el transporte desde Manresa hasta Montserrat.

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La última etapa es la circular de 15 kilómetros, que propone una ruta por los alrededores de Manresa, comenzando y finalizando también en el claustro del museo para completar los últimos kilómetros del Camino Ignaciano. En las tres rutas se incluyen avituallamientos, una camiseta de regalo, servicio de fisioterapia con el alumnado de la UManresa y clases de yoga con la colaboración de Inspira Yoga. Las inscripciones se pueden realizar en la Oficina de Turisme de Manresa o a través de la página web de Manresa Turisme.