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El Mundo Today | El cine Verdi proyectará Torrente Presidente doblada al catalán

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Estreno de la película Torrente Presidente en el cine Imperial de Sabadell.

Estreno de la película Torrente Presidente en el cine Imperial de Sabadell. / MANU MITRU / EPC

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Desencajarse la mandíbula

Desencajarse la mandíbula

Muy mala experiencia. No la recomiendo en absoluto. Bostecé porque tenía sueño y la mandíbula se me quedó encajada. Ahora tengo miedo de abrir la boca, lo cual es muy inoportuno porque trabajo dando la vez en la pescadería. Los clientes me preguntan quién es el siguiente y yo me callo como si fuese un mafioso italiano siendo interrogado por la policía. La próxima vez me echaré WD-40 por la cara.

Esquiar en Barcelona

Esquiar en Barcelona

Esto ya es lo último que faltaba para atraer a más turistas, generar nieve para esquiar sin salir de Barcelona. También estaría bien construir una Torre Eiffel, poner canales y una Estatua de la Libertad. Esta ciudad tiene que dejar de ser atractiva o acabará viviendo en ella toda la población mundial. Dicho esto, lo de esquiar en plena Barcelona es una maravilla que recomiendo a todo el mundo.

Torrente Presidente

Torrente Presidente

Doblar esta película al catalán como ha hecho el Cine Verdi me parece un acto necesario y valiente. Si algo nos ha enseñado Aliança Catalana es que el fascismo no entiende de razas ni de culturas y cualquiera puede serlo. Ver a Santiago Segura hablando catalán es una experiencia cinematográfica que ni Ryan Gosling ni una piedra con patas podrán jamás igualar. Enhorabuena por la genial iniciativa.

Rubén

Rubén

Rubén se las da de informático, pero en realidad no tiene ni pajolera idea de ordenadores. Le pedí que me arreglara el portátil y lo único que me dijo es que eso no es un portátil. Qué poca profesionalidad. Yo nunca le diría que una lámpara no es un portátil, y menos una con el logo de Apple en la base. Nunca más le llevaré ninguna cosa a arreglar porque es una absoluta pérdida de tiempo y esfuerzo.

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