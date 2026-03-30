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El Mundo Today | El tiramisú más buscado de Barcelona se entrega a los Mossos d’Esquadra
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Tras años de fuga, esta semana, el tiramisú más buscado de Barcelona se ha entregado a los Mossos d’Esquadra. Este postre estaba acusado de exceso de dulzura y de haber provocado serios daños a varios comensales por su sabor único e irrepetible. Según la policía, las personas que lo probaban perdían la cordura y ya nunca volvían a ser los mismos. Con este tiramisú entre rejas, Barcelona es más segura.
Alguien debería avisar a Jesucristo de la que se le viene encima, pero claro, si no lo crucifican nos quedamos sin vacaciones, así que tampoco es fácil. Además, que justo todo pasará el jueves y el viernes viene muy bien para sacar unos días de descanso extra. Lo que no entiendo es que, si a los tres días resucitó, por qué se marchó al Cielo como si hubiera muerto en lugar de quedarse unos años más.
Wow, esta atracción sigue siendo la más increíble. El otro día pasé por una carretera cercana y pude ver un trozo de arriba y, madre mía, qué alto estaba. No me coincidió ver que pasase ningún vagón en ese momento, pero aún así, wow. Yo nunca he ido porque es muy caro y hay mucha cola, pero recomiendo pasar cerca y mirar porque, al menos desde la carretera, es una atracción realmente escalofriante.
Rubén se define como agnóstico, sin embargo, tiene la poca decencia de cogerse la Semana Santa de vacaciones, obligándome a mí, que soy un ferviente religioso, a tener que trabajar un par de días. Su excusa de que sus hijos no tienen colegio me parece tan vieja como barata, porque yo ya me he ofrecido mil veces a cuidarlos, pero él nunca acepta porque es una persona muy cerrada de mente. Lamentable.
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