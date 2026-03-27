‘La Passió’ llena de emotividad los teatros

Llega Semana Santa y esto significa que empieza la temporada de las Pasiones, las impresionantes representaciones teatrales que llevan a escena una versión dramatizada de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Dos de las más destacadas de Catalunya son las de Olesa de Montserrat y Esparreguera, dos municipios del norte del Baix Llobregat con una larga historia vinculada a esta tradición centenaria. En ambos casos ya han estrenado la temporada de representaciones, que se alargará hasta mayo y, por supuesto, incluirá funciones el Viernes Santo.

Con casi 500 años de historia, la Passió de Olesa de Montserrat lleva a escena esta temporada un espectáculo «totalmente nuevo, con una dramaturgia renovada, un montaje potente y una duración más breve», como siempre al Teatre La Passió. Con la participación de cerca de un millar de personas (tanto encima del escenario como entre bambalinas), el grupo volverá a representar la pasión y la muerte de Jesús de una forma tan humana que promete atrapar a los espectadores.

Del mismo modo, también con una trayectoria centenaria, La Passió de Esparreguera ha vuelto a los escenarios encontrando el equilibrio entre la conservación de la tradición y la innovación para continuar captando el interés de las nuevas generaciones. Para ello, este año ofrecen el nuevo formato de dos horas y 30 minutos, «más próximo al lenguaje teatral contemporáneo», en algunas de las funciones, mientras que en otras mantendrán por última vez la versión tradicional de mañana y tarde. Con la participación de actores y actrices, orquesta y coro en directo, se lleva a escena una historia universal usando tecnología de vanguardia.

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Estas representaciones destacan por ser espectáculos teatrales de gran formato, a menudo interpretados por actores y actrices amateurs. A pesar de ello, cuentan con una calidad interpretativa, musical, escenográfica y de caracterización digna de cualquier gran producción. Cada cual con sus particularidades, las representaciones muestran algunos de los pasajes más relevantes de la vida y la muerte de Jesús, siempre basados en las Sagradas Escrituras. Y a pesar de que están intrínsecamente vinculados al cristianismo, son espectáculos capaces de impresionar a todo el mundo, tanto a creyentes como a ateos.