Donde el Empordà se cultiva

Ya tenemos la primavera aquí, una época en la que apetece disfrutar de más horas de sol y llevar a cabo actividades al aire libre. Hoy proponemos visitar Pals, en la zona conocida popularmente como el Empordanet. En Pals, el Empordà no solo se mira, también se cultiva. A un lado, la silueta medieval del casco antiguo, con su piedra dorada y sus miradores que nos invitan a disfrutar de un paisaje espectacular. Al otro, una planicie que en primavera empieza a transformarse en un tablero de agua, canales y campos geométricos donde el arroz marca el ritmo del paisaje.

Aquí el arroz es un sello local con nombre propio, el Arròs de Pals, una marca registrada para certificar su procedencia y elaboración en Pals y su entorno. En primavera, además, el calendario agrícola se hace visible, ya que la siembra suele situarse a finales de abril y principios de mayo, cuando los campos se preparan y el agua vuelve a ganar terreno. La gracia del arrozal de Pals es que no vive aislado: se mezcla con humedales, dunas y cañizares. El mejor ejemplo son las Basses d’en Coll, un espacio húmedo de gran interés natural donde el agua atrae aves y la mirada se acostumbra a buscar movimiento entre juncos y reflejos.

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Y como Pals es un municipio de contrastes –con bosque, llanura y el mar a muy poca distancia–, la primavera es la estación perfecta para recorrerlo sin prisas: temperaturas amables, días largos, campos cambiando semana a semana y rutas que salen prácticamente desde el pueblo. Una de ellas es, por ejemplo, una ruta en bicicleta por los arrozales y las Basses d’en Coll, ideal para hacer en primavera. Un recorrido perfecto para entender el Pals horizontal: sales del núcleo y, en pocos minutos, te rodea el arrozal. El trazado atraviesa la zona de les Basses d’en Coll, donde se siente claramente esa convivencia entre agricultura y humedal, con puntos muy buenos para parar y observar aves. Y si queremos hacer una ruta para llegar a la playa, tenemos una opción interesante para hacer en primavera, ya sea a pie o en bicicleta. En este caso iremos desde el casco histórico hacia el mar por el camino viejo de la playa, cruzando paisajes de dunas asentadas y pinar de pino carrasco, hasta llegar a la línea de costa. Es un cierre perfecto para una jornada primaveral: podemos recorrer un arrozal por la mañana y contemplar el mar por la tarde. Y no nos olvidemos de disfrutar de una excelente gastronomía basada en el arroz.