El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Abre un videoclub de cintas VHS y lo cierra a los dos días por culpa del auge de internet
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Muy desagradable lo que le ha ocurrido a este empresario. Tras abrir un videoclub de los años 80, lo ha tenido que cerrar a los dos días por culpa del auge de internet. El empresario lamenta que la gente consume el cine a través de plataformas y que nadie apuesta por el VHS. La gente entra a ver el videoclub, pero luego no alquilan nada porque tienen que gastarse el dinero en el alquiler del piso.
Arriesgada propuesta la de ir a la sauna teniendo en cuenta que ha empezado la primavera y se vienen seis meses de sauna exterior en Barcelona. Sin embargo, la maderita de los asientos e ir vestido solo con una toalla es muy recomendable. Estar sentado esperando lleno de sudor como si estuvieras en la sala de espera del dentista también es una experiencia que vale la pena. Bastante recomendable.
Bueno, no hay nada mejor que vestirse con camisetas de fútbol antiguas. La prueba fehaciente de que la diferencia entre ser un idiota y un moderno son solo veinte años. Al tipo que verías con reservas en los 90 por presentarse al trabajo con la camiseta de Romario, ahora es recibido como un héroe en el 'coworking'. Dentro de veinte años, la camiseta de Lamine será imprescindible para ir de etiqueta.
Rubén se está polarizando. Es una pena que se deje manipular con tanta facilidad por los medios tradicionales. Si se informase más con los pódcasts de Jordi Wild, Alex Fidalgo, Ricardo Moya o cualquiera de sus doscientos imitadores no defendería de una manera tan bélica la paz. Siempre debe haber un espacio en el centro para el sentido común. Los ismos, como el de pacifismo, son muy peligrosos.
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