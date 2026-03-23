El Mundo Today | Abre un videoclub de cintas VHS y lo cierra a los dos días por culpa del auge de internet

Videoclub vintage Muy desagradable lo que le ha ocurrido a este empresario. Tras abrir un videoclub de los años 80, lo ha tenido que cerrar a los dos días por culpa del auge de internet. El empresario lamenta que la gente consume el cine a través de plataformas y que nadie apuesta por el VHS. La gente entra a ver el videoclub, pero luego no alquilan nada porque tienen que gastarse el dinero en el alquiler del piso.

Sauna Arriesgada propuesta la de ir a la sauna teniendo en cuenta que ha empezado la primavera y se vienen seis meses de sauna exterior en Barcelona. Sin embargo, la maderita de los asientos e ir vestido solo con una toalla es muy recomendable. Estar sentado esperando lleno de sudor como si estuvieras en la sala de espera del dentista también es una experiencia que vale la pena. Bastante recomendable.

Camisetas viejas Bueno, no hay nada mejor que vestirse con camisetas de fútbol antiguas. La prueba fehaciente de que la diferencia entre ser un idiota y un moderno son solo veinte años. Al tipo que verías con reservas en los 90 por presentarse al trabajo con la camiseta de Romario, ahora es recibido como un héroe en el 'coworking'. Dentro de veinte años, la camiseta de Lamine será imprescindible para ir de etiqueta.