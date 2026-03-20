Tossa, un paisaje de cine

El rodaje de la película Pandora y el holandés errante en el año 1951, con la presencia de la actriz Ava Gardner, convirtió Tossa de Mar (Selva) en un plató de Hollywood. El escenario natural de la población se proyectó por todo el mundo y la villa gerundense adquirió una gran popularidad. La película siempre ha ido asociada a Tossa y al supuesto romance entre Gardner y el torero Mario Cabré, que obligó a Frank Sinatra a cruzar el charco y venir urgentemente desde Estados Unidos para poner fin a la relación.

Tossa de Mar conserva todavía aquella magia en sus calles y su núcleo medieval. Su encanto le ha valido la consideración de Monumento Histórico Artístico Nacional. Para llegar a Tossa no podremos evitar las curvas, ya sea desde la carretera de Lloret de Mar, desde Sant Feliu de Guíxols serpenteando la costa con unos paisajes sobre el mar espectaculares, o bien desde la carretera de Llagostera. Merece la pena hacer el viaje. A lo largo de estas carreteras nos encontraremos con diversos acantilados y puntos de interés para hacer una pequeña parada y tomar unas fotografías.

Llegados a Tossa de Mar, no podemos dejar de visitar su núcleo antiguo, situado en lo más alto. Por cierto, en un punto del camino nos encontraremos con una bella estatua de bronce dedicada precisamente a Ava Gardner. Las playas y su excelente y variada gastronomía son también grandes atractivos para disfrutar de una jornada en la villa. Hablando de comer bien, no podemos pasar por alto el plato más típico, el cim i tomba, un auténtico homenaje a la cocina del mar y de los pescadores. A lo largo de sus calles encontraremos pequeños restaurantes donde se sirven excelentes arroces y productos del mar. Tossa se puede disfrutar en una sola jornada, pero también dispone de una gran oferta hotelera para alargar nuestra estancia. Asimismo, se pueden practicar diferentes disciplinas deportivas, como el submarinismo, o realizar alguna ruta a pie o en bicicleta por sus alrededores. Su fondo marino es fuente de atracción para los aficionados a esta actividad, y sus aguas poseen una gran riqueza natural.

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Últimamente, Tossa de Mar ha vuelto a traspasar fronteras. Diversas productoras de cine coreanas escogen la población para el rodaje de famosas series y películas, lo que ha provocado también un incremento del turismo asiático atraído por la belleza de esta villa de cine.