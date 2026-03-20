Castellbell, epicentro de las mujeres moteras

Castellbell i el Vilar (Bages) se convierte este fin de semana en punto de encuentro de mujeres aficionadas al mundo del motor en un evento pionero bautizado con el nombre de Ladies on Road. La cita incluye salidas en moto, talleres, una mesa redonda con testimonios y conciertos. «Cada vez hay más mujeres moteras. Ya no es un mundo que pertenece solo a los hombres, pero aún falta mucha más visibilización», explica una de las organizadoras, Mónica Bernardos, quien adelanta que se prevé la participación de gente de todo el país en un encuentro que quiere consolidarse como referente.

«Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, la idea no surgió de un grupo de mujeres, sino de la mente de un hombre», explica Bernardos. Fue el presidente de la Asociación de Amics de les Motos Antigues de Monistrol, Joan Miró, quien se dio cuenta de que no existía ningún evento que rindiera homenaje a la figura de la mujer en el mundo de las motos y pensó que, con motivo de la celebración de los 25 años de la entidad, era el momento ideal para hacerlo.

Las actividades se concentran durante este fin de semana en la zona deportiva de Castellbell i el Vilar. Entre las propuestas hay un par de salidas en moto: una este sábado, al mediodía, por los alrededores de Montserrat, y otra vespertina, a las 19.00 horas, con una subida a Montserrat para visitar la basílica y ver anochecer desde allí. Otra de las actividades es la mesa redonda La mujer y las motos, una reflexión sobre la evolución de la presencia femenina en el mundo del motor con testimonios inspiradores y experiencias reales.

Durante los dos días se instalarán puestos de foodtrucks en la zona deportiva de Castellbell i el Vilar, con música ambiente. Y habrá varios talleres, uno para practicar la especialidad off-road (todoterreno) y otro sobre los airbags de las motocicletas. A partir de las 21.00 horas se realizará un sorteo con material motero de calidad, entre el que se incluirán cascos, chaquetas y otros equipamientos, y la noche terminará con un concierto en directo.

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El encuentro finalizará el domingo con un desayuno de grupo a las nueve de la mañana y la lectura de un manifiesto, a las 11.30 horas, para rendir homenaje a las mujeres en el mundo del motor.