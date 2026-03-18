Un plan perfecto para el 28 de marzo: ‘Todo Comedia’ en el centro comercial Gran Via 2. ¡Las entradas están volando!

Si buscabas un planazo de sábado divertido y original en Barcelona, ¡corre porque las entradas vuelan! El próximo 28 de marzo el centro comercial Gran Via 2 se transforma en un en un escenario de comedia con dos propuestas pensadas para sorprenderte y hacerte disfrutar. 'Todo Comedia' es una jornada en la que los distintos espacios del centro comercial se llenarán de improvisación teatral en vivo y actuaciones itinerantes por la galería, convirtiendo una simple visita de compras en una experiencia divertida y diferente. ¡Y la respuesta del público no se ha hecho esperar! La función ha sido un auténtico éxito de convocatoria, la demanda ha sido tan alta que ha obligado a mover ficha.

Por eso, se ha añadido una tercera función. Pero ojo, porque no es “una sesión más”. Es la última oportunidad. La que están esperando todos los que se han quedado fuera… y la que, al ritmo actual, va directa a colgar también el cartel de completo. No esperes más para comprar tus entradas porque dentro de nada, probablemente ya no queden.

Impro Comedy Show: comedia 100 % improvisada

El plato fuerte del evento será Impro Comedy Show, un espectáculo de improvisación teatral en directo donde nada está preparado… ¡y todo puede pasar!

Los actores crearán historias, personajes y situaciones completamente improvisadas a partir de las sugerencias del público. Cada función es única, dinámica y sorprendente, con casi una hora de comedia en vivo que promete carcajadas y momentos inolvidables.

¿Cuándo y dónde? El show tendrá lugar, en directo, sobre el escenario de una de las salas de Cines Filmax Gran Via 2 en tres sesiones: 12:30h (Agotado), 17:00h (Agotado) y 19:00h (¡Nueva sesión!). ¡No es cine, es mucho mejor: es teatro de comedia en vivo!

Para que nadie se quede fuera de este evento de improvisación teatral en directo, se ha habilitado una tercera y última sesión a las 19:00h. Los actores de Impro Comedy Show crearán historias y personajes únicos basados en las sugerencias del público en una función extra que promete cerrar el día por todo lo alto.

Precio de la entrada : 2 €. ¡Consíguela haciendo clic AQUÍ antes de que se vuelvan a agotar!

Además, la recaudación se destinará íntegramente a la causa solidaria de la 16ª edición de la Cursa Nocturna de L’Hospitalet de Llobregat.

El espectáculo está recomendado para mayores de 14 años.

Humor itinerante por todo el centro comercial

La diversión no se quedará solo en el escenario. Durante la jornada, el grupo Hotel Insòlits recorrerá la galería comercial y la terraza de restauración con un espectáculo itinerante lleno de humor, improvisación e interacción con el público. De manera totalmente gratuita, sus intervenciones sorprenderán a los visitantes en distintos momentos del día: 12:00 h, 17:30 h y 19:00 h

'Hotel Insolits', show itinerante / D. R.

Una propuesta pensada para todos los públicos, capaz de convertir cualquier paseo por el centro comercial en un momento inesperado y divertido. ¡Y es gratis!

Cultura, ocio y solidaridad en GRAN VIA 2

Con iniciativas como TODO COMEDIA, Gran Via 2 continúa apostando por experiencias culturales y de entretenimiento que van más allá de las compras. Eventos que combinan humor, restauración, ocio y shopping en un mismo espacio y que atraen tanto a público adulto como a familias.

Si buscas un plan diferente en Barcelona, no te pierdas esta jornada de humor en directo. El 28 de marzo, las risas te esperan en GRAN VIA 2. La combinación de humor itinerante por la galería y el espectáculo principal en los cines convierte una tarde de compras en una experiencia irrepetible. ¡No te quedes sin tu silla!