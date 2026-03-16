El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Laporta hará obras de ampliación en Luz de Gas para que quepa más gente
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
La mejor tortilla de patatas de Barcelona se hace en un restaurante de Les Corts
Así es la fiesta runner más multitudinaria de Barcelona: 900 corredores de marcha (literal) en la discoteca Sutton
No lo recomiendo, los primeros cinco años es divertido, pero después se vuelve una actividad muy monótona. Intentar no repetir chistes de los que ya te has olvidado pasa a ser el único reto. Barcelona no es tan grande y no tiene tanto ocio como para escribir cientos de secciones como esta. A veces te ves abocado al humor meta, que tampoco es que sea el favorito de la gente, pero es lo que hay.
Desde hace unas horas, la mejor tortilla de Barcelona ha pasado a convertirse en heces. Se cocinó y se ingirió en un restaurante de Gràcia en el mediodía de ayer, pero en estos momentos, la antigua tortilla viaja por el alcantarillado de la ciudad. Ya no queda nada de lo que la convirtió en la mejor, solo el recuerdo de la persona que se la comió. La mejor tortilla de Barcelona ya nunca volverá.
El Fútbol Club Barcelona ha anunciado obras de ampliación en la discoteca Luz de Gas. El gran reto del equipo catalán será aumentar el aforo de esta sala de fiestas para que el presidente pueda montar mejores fiestas. Los jugadores de la primera plantilla, al no haber alcanzado la mayoría de edad, no podrán disfrutar de la discoteca hasta que se terminen las obras. Gran iniciativa del presidente.
Rubén no ha acertado ni una en la porra de Los Oscar. Nunca había conocido a alguien que supiera tan poco de cine. Él hablaba de ‘Sirat’ y de ‘Una batalla tras otra’ sin enterarse de que las porras que yo hago son de los Oscars del año que viene. Es muy fácil saber quién va a ganar si ya conoces los nominados, lo divertido está en intentar adivinar qué películas nuevas se harán y cuáles ganarán.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: 'Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable
- Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
- Varios drones impactan sobre el Aeropuerto Internacional de Kuwait
- Última encuesta de las elecciones en Castilla y León 2026: sondeos a pie de urna
- La Comisión Permanente del Poder Judicial rechaza archivar las diligencias sobre el juez Peinado que propone el Promotor de la Acción Disciplinaria
- La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
- La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
- Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany