El Mundo Today | Laporta hará obras de ampliación en Luz de Gas para que quepa más gente

Escribir esta sección No lo recomiendo, los primeros cinco años es divertido, pero después se vuelve una actividad muy monótona. Intentar no repetir chistes de los que ya te has olvidado pasa a ser el único reto. Barcelona no es tan grande y no tiene tanto ocio como para escribir cientos de secciones como esta. A veces te ves abocado al humor meta, que tampoco es que sea el favorito de la gente, pero es lo que hay.

Mejor tortilla Desde hace unas horas, la mejor tortilla de Barcelona ha pasado a convertirse en heces. Se cocinó y se ingirió en un restaurante de Gràcia en el mediodía de ayer, pero en estos momentos, la antigua tortilla viaja por el alcantarillado de la ciudad. Ya no queda nada de lo que la convirtió en la mejor, solo el recuerdo de la persona que se la comió. La mejor tortilla de Barcelona ya nunca volverá.

Luz de Gas El Fútbol Club Barcelona ha anunciado obras de ampliación en la discoteca Luz de Gas. El gran reto del equipo catalán será aumentar el aforo de esta sala de fiestas para que el presidente pueda montar mejores fiestas. Los jugadores de la primera plantilla, al no haber alcanzado la mayoría de edad, no podrán disfrutar de la discoteca hasta que se terminen las obras. Gran iniciativa del presidente.