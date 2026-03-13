Un paseo por la historia de la Séquia de Manresa

La Transéquia, la marcha popular que sigue el trazado de la Séquia medieval de Manresa, celebra este domingo su 42ª edición. Se trata de un itinerario que rinde homenaje a los constructores de este canal, levantado a mediados del siglo XIV para poner fin a la grave sequía que sufría la ciudad, y que se convierte también en un paseo por la historia del territorio. La ruta recuerda el enfrentamiento con el obispo de Vic, que se oponía a que el canal atravesara sus tierras y que, según la tradición, cambió de opinión tras la aparición de una misteriosa luz en el interior de la iglesia del Carme.

Esta historia popular ha dado lugar a la Festa de la Llum y a numerosas actividades como la Transéquia, que con el tiempo se ha convertido en una de las jornadas deportivas más multitudinarias de la Catalunya central. La propuesta es recorrer a pie, en bicicleta o a caballo el trazado de la Séquia desde Balsareny, pasando por los términos municipales de Sallent, Santpedor y Sant Fruitós de Bages, hasta llegar al Parc de l’Agulla, un gran espacio verde donde se encuentran el Parc de la Séquia y un lago artificial rodeado de un parque perfecto para jugar o pasear.

La organización, liderada por la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia, con el apoyo logístico de Gesport, ofrece distintas modalidades para adaptarse a las preferencias de los participantes, que pueden recorrer la ruta desde Balsareny (24 km), desde Sallent (18 km) o desde Santpedor (10 km). Además, hay distintas rutas en bicicleta en función del nivel, un reto de 25 kilómetros para hacer el recorrido corriendo, y también existe la posibilidad de realizar la ruta con handbike. Este año, la organización ha limitado la participación a 4.000 inscripciones, y es imprescindible inscribirse en la página web de la Transéquia.

Cita solidaria

La Transéquia no es solo una cita deportiva, sino también solidaria. El proyecto Comunitats que Curen, impulsado por el colectivo Caminant Plegats en el Dol, ha sido el ganador del concurso para asignar el euro solidario de la Transéquia. El proyecto ganador tiene como objetivo combatir la soledad no deseada y favorecer la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad.