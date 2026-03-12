Así es el chiquipark extremo para adultos de Cornellà: el primero (y único) de España

Media hora aquí y te convalidan el cardio de la semana. “Se suda mucho”, advierten al entrar. En apenas unos minutos les darás la razón mientras jadeas con la lengua fuera. Bienvenidos al chiquipark más viral de Barcelona, el Jungle Tag. No te imagines piscinas de bolas, columpios y toboganes para niños. Nada de eso. Lo han bautizado en redes como “el chiquipark extremo incluso para adultos”, una yincana que hará que tus pulsaciones se vengan más arriba que Pedro Sánchez respondiéndole a Trump.

Está en Sapakara Fun Park (Sicili, 9, Cornellà de Llobregat), un centro de ocio que cuenta con realidad virtual, arcade, chiquipark para niños y el Jungle Tag, el chiquipark ‘hardcore’. “Es una yincana de obstáculos. Va con puntos, que tienes que ir coleccionando a través de tocar botones con una pulsera, y es a contrarreloj, así que despierta tu lado competitivo”, añade Yolanda, responsable del espacio. “Físicamente es exigente”, asiente al ver que ya hay gente sudando tras la primera prueba, “incluso hay gimnasios que han venido aquí a hacer sesiones de ‘crossfit’”.

Haciendo cardio en una de las pruebas que componen la yincana de Jungle Tag. / MANU MITRU / EPC

En total, Sapakara cuenta con 2.000 m² de atracciones y zonas de restauración. Sin embargo, la acción principal se concentra en los 400 m² de Jungle Tag, que, además, es único en España: viene importado de Países Bajos y la de Barcelona es la única sede de la Península. “En Holanda cuenta con mucho éxito, incluso hay algunos profesionales que compiten entre ellos”, cuenta Yolanda.

Coleccionando puntos en la prueba de equilibrio. / MANU MITRU / EPC

Recuerda que aquí, cuando llegaron en 2020, fue difícil de arraigar. No solo por la pandemia, sino porque era algo muy nuevo y diferente: “Quien quería escape room buscaba escape room, quien quería ‘jumping park buscaba ‘jumping park’, ¿cómo buscas algo que no saben que existe?”. A partir de 2022 lograron un ‘boom’ que no ha amainado: los vídeos que sus visitantes subían a redes se hicieron virales y atrajeron marabuntas de ‘influencers’ que querían grabarse aquí. Sí, primera vez que muchos sudaron en jornada laboral. Y así, con el boca a boca, se convirtió en el actual éxito digital.

Buscando botones escondidos en túneles para amasar una buena puntuación en el Jungle Tag. / MANU MITRU / EPC

La yincana del Jungle Tag está compuesta por diversos módulos que se pueden combinar de formas diferentes −por eso los profesionales holandeses hacen recorridos entre las diversas sedes, para dominarlos todos−. En Barcelona son 12 pruebas igual de exigentes que los trabajos de Hércules. Las hay de varios niveles, desde las fáciles, como un laberinto de espejos o una piscina con bolas de plástico gigantes, hasta otras más complejas, como zonas de escalada entre cuerdas y pruebas de equilibrio dignas del ‘Humor Amarillo’ noventero. Aviso: es fácil acabar con el culo en el suelo si no estás al día con tus clases de pilates.

Una de las 12 pruebas que compone el circuito de 400 m² del Jungle Tag. / MANU MITRU / EPC

El espacio puede acoger hasta 70 personas simultáneamente, ya que el recorrido, aunque se debe completar en 25 minutos (lo que dura una partida), es totalmente libre –“no, no hay itinerario marcado, no somos un Ikea”, bromea Yolanda−. Eso sí, para orientarte, a lo largo de la instalación hay pantallas con tiempos y carteles informativos con los códigos de colores, que explican la recaudación de puntos: desde los botones amarillos, los más fáciles, hasta los rojos, los que te exigirán más piruetas que las mentales con las que Von der Leyen justifica las ofensivas estadounidenses. ¿Listo para sudar?