El Mundo Today | Barcelona amanece cubierta de un precioso manto de turistas

Barcelona amanece cubierta de un precioso manto de turistas

Los reyes del boca a boca: restaurantes de Barcelona que recomiendan los que saben

Abre en Barcelona el primer ‘social wellness’ de España: sauna XXL con respiración guiada, baños de hielo y hasta djs

Manto de turistas en la Barceloneta.

Manto de turistas en la Barceloneta. / Manu Mitru / EPC

Barcelona
Columpio con vistas a Montserrat

Columpio con vistas a Montserrat

Un timo, pagué veinte euros y en realidad es un columpio que está en la Meridiana. Cuando ya llevaba un rato columpiándome, vino un chaval y me puso una foto de Google imágenes en el móvil. En su defensa diré que la foto elegida es muy bonita, que Montserrat se ve muy bien, pero claro, uno espera otra cosa por veinte euros. Como no aceptaba pagos con tarjeta, tuve que ir corriendo a un cajero.

Marisquería sin marisco

Marisquería sin marisco

Ideal para la gente a la que le gusta comer en marisquerías, pero no le gusta el marisco. A mí, por ejemplo, que el marisco me repugna, me viene muy bien porque, aunque hay barcos pintados en las paredes y tanques con centollas, solo te sirven carne y pizza. La única pega que pongo es que la carne y la pizza se pagan a precio de marisco, pero vale la pena igualmente porque el sitio es precioso.

Manto de turistas

Manto de turistas

Qué imagen más bella la que se ha podido ver esta mañana desde el observatorio del Tibidabo. Toda la ciudad de Barcelona cubierta de un precioso manto de turistas. La paleta de colores, que iba desde el blanco de su piel hasta el rojo de sus cuellos, dejaba sin palabras. Por no mencionar los colores vivos de los billetes que llevaban en las manos. Barcelona está cada día más bonita. Precioso.

Rubén

Rubén

Pues nada, que ahora resulta que Rubén es experto en geopolítica y no para de hablar del tema. No sabía yo que Rubén se había sacado un doctorado en la materia. Se pasa todo el día diciendo que la guerra es mala y que debería detenerse, pero desde la ignorancia, sin aportar datos que refrenden lo que dice. Así es muy fácil. Qué ganas tengo de que nos peguen un petardazo para perderlo de vista.

