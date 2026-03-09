El Mundo Today | Barcelona amanece cubierta de un precioso manto de turistas

Columpio con vistas a Montserrat Un timo, pagué veinte euros y en realidad es un columpio que está en la Meridiana. Cuando ya llevaba un rato columpiándome, vino un chaval y me puso una foto de Google imágenes en el móvil. En su defensa diré que la foto elegida es muy bonita, que Montserrat se ve muy bien, pero claro, uno espera otra cosa por veinte euros. Como no aceptaba pagos con tarjeta, tuve que ir corriendo a un cajero.

Marisquería sin marisco Ideal para la gente a la que le gusta comer en marisquerías, pero no le gusta el marisco. A mí, por ejemplo, que el marisco me repugna, me viene muy bien porque, aunque hay barcos pintados en las paredes y tanques con centollas, solo te sirven carne y pizza. La única pega que pongo es que la carne y la pizza se pagan a precio de marisco, pero vale la pena igualmente porque el sitio es precioso.

Manto de turistas Qué imagen más bella la que se ha podido ver esta mañana desde el observatorio del Tibidabo. Toda la ciudad de Barcelona cubierta de un precioso manto de turistas. La paleta de colores, que iba desde el blanco de su piel hasta el rojo de sus cuellos, dejaba sin palabras. Por no mencionar los colores vivos de los billetes que llevaban en las manos. Barcelona está cada día más bonita. Precioso.