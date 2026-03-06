Los itinerarios del agua

La Diputación de Girona impulsa este mes de marzo dos rutas interpretativas e inclusivas dentro del proyecto Riunatur, una iniciativa de turismo sostenible financiada con fondos europeos Next Generation EU que busca preservar ríos, pozas y espacios acuáticos interiores de las comarcas gerundenses promoviendo un uso público responsable y distribuido a lo largo del año.

Las actividades se celebrarán en dos municipios: el domingo 15 de marzo en Queralbs y el domingo 22 de marzo en Arbúcies, en el marco de una estrategia para desconcentrar visitantes y desestacionalizar el turismo, invitando a descubrir los espacios fluviales desde una mirada más pausada y respetuosa.

La primera propuesta, en Queralbs, es la ruta de la Balma dels Fadrins, un itinerario interpretativo de 3,5 kilómetros que permite conocer el paisaje pirenaico, la biodiversidad de alta montaña y la relación entre la actividad humana y el medio natural desde el Mesolítico hasta la actualidad. El recorrido incluye explicaciones ambientales, interpretación del patrimonio cultural, dinámicas de sensibilización acerca de la fragilidad de los ecosistemas y pequeñas acciones de cuidado del territorio, además de poner en valor el propio pueblo como comunidad viva y no solo como punto de paso.

La segunda ruta tendrá lugar en Arbúcies con Camins d’Aigua, un itinerario circular de 3,7 kilómetros por el núcleo urbano y el entorno fluvial de la riera de Arbúcies. La actividad propone redescubrir el agua como eje vertebrador de la vida local, desde acequias agrícolas y fuentes históricas hasta usos industriales y forestales vinculados al Montseny, integrando patrimonio, memoria oral, biodiversidad e identidad local con la participación de agentes del municipio y del Museu Etnològic del Montseny.

Ambas propuestas se han diseñado con criterios de ecoturismo universal para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida o discapacidad visual, mediante el uso de sillas todoterreno Joëlette y barras direccionales, con personal técnico especializado. Además, las rutas incluyen un desayuno con productos locales, reforzando el vínculo con la economía de proximidad. Las inscripciones son gratuitas, aunque con plazas limitadas. Estarán abiertas hasta el 9 de marzo para la ruta de Queralbs y hasta el 16 de marzo para la actividad de Arbúcies, a través de la web del proyecto Riunatur.