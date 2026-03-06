Patrimonio natural
Columpiarse con vistas a Montserrat
Sant Vicenç de Castellet inaugura una ruta panorámica que une juego y paisaje en diferentes miradores del entorno natural del municipio
Laura Serrat
Hay muchas formas de contemplar Montserrat, pero pocas tan especiales como hacerlo desde un columpio. En los últimos años, en la comarca del Bages se han instalado columpios en distintos miradores naturales orientados hacia la montaña, transformando una actividad cotidiana en una experiencia única, especialmente para los niños. La iniciativa más reciente es la nueva Ruta dels Gronxadors Panoràmics de Montserrat, impulsada por el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, un circuito que invita a redescubrir el paisaje natural de manera lúdica.
Se trata de un recorrido circular de 10 kilómetros y dificultad media que conecta elementos patrimoniales y naturales que reflejan la historia e identidad de Sant Vicenç. Sin duda, la gran novedad de este circuito son los columpios: uno de ellos situado estratégicamente en el Serrat Rodó –un lugar con vistas espectaculares de Montserrat–, otro en los alrededores de Castellet y un tercero que se instalará a lo largo de 2026 para completar la experiencia.
El origen de los columpios panorámicos que hoy se pueden encontrar en distintos miradores de la comarca se remonta a la pandemia. Por entonces, para sortear las limitaciones de movilidad, muchos vecinos comenzaron de manera espontánea a instalarlos en puntos elevados desde donde contemplar Montserrat. Uno de los primeros ejemplos es el columpio situado en la Creu de la Fusta, en el Turó de la Granada, en Santpedor, donde una familia tuvo la iniciativa de colocar un columpio de madera atado al tronco de un árbol. Esta idea se extendió rápidamente a otros miradores naturales de la zona, hasta que el ayuntamiento consolidó una ruta que conecta cinco columpios con vistas sobre los términos municipales de Santpedor, Castellnou de Bages y Sallent.
Desde entonces, otras localidades también han incorporado este elemento como recurso turístico con el objetivo de realzar su patrimonio natural. Es el caso de Castellbell i el Vilar, que en 2023 añadió un columpio en el mirador de la Bauma como nuevo atractivo, con vistas privilegiadas a Montserrat.
Cada uno de estos columpios es una invitación a descubrir el entorno natural del municipio y a regresar, aunque sea por unos momentos, a la infancia.
