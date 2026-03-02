El Mundo Today | La gala de Los Goya recuerda a miles de barceloneses la existencia del catalán

Mercado Fantástico Se llama así porque los precios de los productos son una cosa fuera de este mundo. Está muy bien que los tenderos se vistan con ropa medieval y que sus trozos de pan y gominolas sean gigantes, pero una manzana a cuatro euros, a no ser que sea la manzana que condenó a toda la Humanidad, me parece un poco cara. La verdad es que incluso siendo la manzana que condenó a toda la Humanidad me parece cara.

Quedarse tirado El mejor plan de Barcelona, hoy por hoy, es que tus colegas se olviden de ti y quedarte en casa sin tener que poner ninguna excusa y además con ellos sintiéndose en deuda contigo por haberse olvidado de avisarte. Qué fantasía. Tus amigos en el frío y tú en casa viendo por enésima vez el mismo capítulo de 'Bones'. Lo único malo es que si se olvidan muy a menudo de ti, tendrás que buscar otros amigos.

Los Goya Preciosa y muy reivindicativa gala la celebrada el pasado sábado en Barcelona. El cine español demostró estar muy involucrado con Catalunya porque la mayoría de los saludos se hicieron en catalán. Luego ya se hablaba en español, pero esas dos o tres primeras palabras eran toda una declaración de intenciones. De hecho, gracias a esta gala, miles de barceloneses han recordado la existencia del catalán.