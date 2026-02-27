Manresa se traslada a la época medieval

Manresa se trasladará al siglo XIV este fin de semana con la Fira de l’Aixada. Durante dos días, el centro histórico se llenará de espectáculos, recreaciones históricas, talleres y puestos de artesanía que transformarán la ciudad en un auténtico escenario medieval para revivir unos hechos ocurridos hace casi 700 años y que dan sentido a la Festa de la Llum.

Uno de los rasgos diferenciales de la feria es que se inspira en un episodio único de la historia local. La tradición cuenta que el 21 de febrero de 1345 una misteriosa luz procedente de Montserrat atravesó los vitrales de la iglesia del Carme, poniendo fin al conflicto con el obispo de Vic, que se oponía a la construcción de un canal de agua (la séquia) porque atravesaba sus tierras. El Miracle de la Llum permitió desbloquear la disputa y culminar una obra que acabaría con la sequía en la ciudad.

La feria recrea este episodio mediante escenas teatrales que permiten a los visitantes sumergirse en la historia, acompañadas de danzas, espectáculos itinerantes y una ambientación que traslada las calles a la época medieval. Para hacerlo posible, se requiere la implicación del tejido cultural de la ciudad, con la participación de numerosas entidades que exhiben una gran fuerza colectiva, la misma que en su día hizo posible la construcción del canal.

En esta edición participarán más de 300 personas y habrá 200 puestos de artesanía, además de una amplia programación de espectáculos y escenas teatralizadas que este año incorporan novedades. Entre ellas destacan nuevos escenarios como la Sala Gòtica de la Seu, el Pati dels Carlins o la plaza de los Serarols, donde se instalarán los Judíos de l’Aixada. También hay cambios en el elenco de actores: el personaje del rey lo interpretará Ivan Padilla y el de la reina, Txell Vall. Se incorporan asimismo Aina Cots como Agnès, Sergi Gamisans como el guardián y Lluís Roca en el papel del consejero real Jaume Desfar.

Otra de las apuestas es potenciar el carácter itinerante de los espectáculos y modificar los recorridos de los séquitos del rey Pere III y la reina Maria de Navarra, así como el del obispo Galceran Sacosta, uno de los momentos más solemnes del espectáculo.