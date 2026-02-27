De Arbúcies al castillo de Montsoriu

No existe mejor mirador sobre la depresión prelitoral y la zona costera, el valle de Arbúcies y el de Tordera, hasta los macizos del Montseny y las Guilleries, que el que ofrece el castillo de Montsoriu, una fortaleza con un importante legado histórico y que forma parte de la ruta de esta semana. La propuesta está descrita y recogida en el apartado turístico de la web del Ayuntamiento de Arbúcies. Se trata de ir andando desde la población, ubicada en el corazón del Montseny y las Guilleries, hasta el castillo que corona la montaña. Entrar en el castillo es dar un paso atrás en la historia y transportarse en el tiempo. Según se explica en la ficha descriptiva de la ruta, la fortaleza acredita más de mil años de historia y está considerada y catalogada como una de las más importantes de Catalunya. Destacan, aparte de las vistas, sus elementos patrimoniales, como la Torre del Homenaje y los tres recintos concéntricos de murallas. A lo largo del siglo XIV se convirtió en el palacio residencial de los Vizcondes de Cabrera, una de las familias más influyentes del principado catalán.

8,4 kilómetros

La ruta empieza desde Arbúcies, concretamente desde la plaza de la Vila, y culmina en el castillo de Montsoriu, a una altura de 633 metros. Durante el camino atravesaremos prados, encinares, alcornocales, pinares, robledas y castañedas, típica vegetación del bosque y paisaje de esta latitud del Montseny. Para conocer con más detalle las características de la ruta, se puede consultar la ficha descriptiva en la web del Ayuntamiento de Arbúcies. Nos recomiendan siempre seguir el itinerario marcado: el propio del PR-C201 (blanco y amarillo), en algún primer tramo el del GR-83 (blanco y rojo) y también la señalización de la ruta del Tordera, con banderines verde oscuro y rojo, concretamente. Se trata de una ruta catalogada de dificultad moderada, de 8,4 kilómetros en la ida, que nos conllevará unas dos horas y media para completarla, siempre que estemos bien preparados físicamente.

Los puntos de interés que nos encontraremos serán la plaza de la Vila, fuentes de bomba de agua, Prats del Morer, Torre de las Brujas y, finalmente, el castillo de Montsoriu. Merece la pena hacer una visita más calmada y detallada a la fortificación. En este sentido, se organizan visitas a su interior. El último tramo es de subida y nos conllevará unos veinte minutos. Para volver a Arbúcies reharemos el mismo camino de subida.