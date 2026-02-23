El Mundo Today | Los detenidos durante el encuentro de ‘therians’ ya cumplen condena en el zoo de Barcelona

El semáforo de El Mundo Today
Los reyes del boca a boca: restaurantes de Barcelona que recomiendan los que saben
El TripAdvisor de los ‘sexcondites’: escondites públicos donde practicar sexo en Barcelona
Muy buen concepto de los creadores, pero la verdad es que, llevado a la práctica, no funciona como prometía. Conseguir que el restaurante viaje a la velocidad de la luz requiere mucho gasto y luego, aunque el tiempo se detenga en su interior y cuando salgas siga siendo la misma hora que cuanto entraste, no está tan bien porque los camareros tardan igualmente una barbaridad en traerte la cuenta.
Llevo muchos años viviendo en Barcelona, paso cada día por el MACBA y veo a los ‘skaters’. La realidad es que, en doce años, que son 4.380 días, no he visto ni una sola vez a un ‘skater’ al que le saliera un truco. Absolutamente siempre, el 100% de las veces, les sale mal. No sé si es un tema del ayuntamiento, si hace falta traer a gente mejor, pero esto es terrible para la autoestima de la ciudad.
El Zoo de Barcelona ha adquirido a cinco ‘therians’ esta semana que ya están expuestos en las jaulas junto a los leones. Tras los disturbios que se produjeron este fin de semana en el encuentro de ‘therians’, los cinco detenidos ya cumplen condena en el zoológico. De momento los trabajadores apuntan a que tienen buen comportamiento y que están comiendo bien. Incluso valoran intentar cruzarlos en cautividad.
Qué más os puedo decir de Rubén que ya no sepáis. Pues, por ejemplo, que este sinvergüenza es de esas personas que se ducha por las noches. Rubén prefiere estar sucio todo el día y apestar a la gente con la que se cruza y luego ducharse para dormir él bien limpito. Qué tremenda lástima que haya personas así. Su egoísmo no se va ni con agua caliente. Esa es la maldición que nos ha tocado vivir.
