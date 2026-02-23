El Mundo Today | Los detenidos durante el encuentro de ‘therians’ ya cumplen condena en el zoo de Barcelona

Restaurante Velocidad de la Luz Muy buen concepto de los creadores, pero la verdad es que, llevado a la práctica, no funciona como prometía. Conseguir que el restaurante viaje a la velocidad de la luz requiere mucho gasto y luego, aunque el tiempo se detenga en su interior y cuando salgas siga siendo la misma hora que cuanto entraste, no está tan bien porque los camareros tardan igualmente una barbaridad en traerte la cuenta.

Los ‘skaters’ Llevo muchos años viviendo en Barcelona, paso cada día por el MACBA y veo a los ‘skaters’. La realidad es que, en doce años, que son 4.380 días, no he visto ni una sola vez a un ‘skater’ al que le saliera un truco. Absolutamente siempre, el 100% de las veces, les sale mal. No sé si es un tema del ayuntamiento, si hace falta traer a gente mejor, pero esto es terrible para la autoestima de la ciudad.

Zoo de Barcelona El Zoo de Barcelona ha adquirido a cinco ‘therians’ esta semana que ya están expuestos en las jaulas junto a los leones. Tras los disturbios que se produjeron este fin de semana en el encuentro de ‘therians’, los cinco detenidos ya cumplen condena en el zoológico. De momento los trabajadores apuntan a que tienen buen comportamiento y que están comiendo bien. Incluso valoran intentar cruzarlos en cautividad.