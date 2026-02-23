Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salvador IllaJoan LaportaEl Mencho23FTemporal Nueva YorkGregorio MoránHuelga FerrocarrilsEnfermedades sangreValenciaIAMejillones intoxicadosDesayunos famosos
instagramlinkedin

El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | Los detenidos durante el encuentro de ‘therians’ ya cumplen condena en el zoo de Barcelona

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Los reyes del boca a boca: restaurantes de Barcelona que recomiendan los que saben

El TripAdvisor de los ‘sexcondites’: escondites públicos donde practicar sexo en Barcelona

Máscaras y otros objetos para 'therians'.

Máscaras y otros objetos para 'therians'. / Tony Di Marino

El Mundo Today

El Mundo Today

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Restaurante Velocidad de la Luz

Restaurante Velocidad de la Luz

Muy buen concepto de los creadores, pero la verdad es que, llevado a la práctica, no funciona como prometía. Conseguir que el restaurante viaje a la velocidad de la luz requiere mucho gasto y luego, aunque el tiempo se detenga en su interior y cuando salgas siga siendo la misma hora que cuanto entraste, no está tan bien porque los camareros tardan igualmente una barbaridad en traerte la cuenta.

Los ‘skaters’

Los ‘skaters’

Llevo muchos años viviendo en Barcelona, paso cada día por el MACBA y veo a los ‘skaters’. La realidad es que, en doce años, que son 4.380 días, no he visto ni una sola vez a un ‘skater’ al que le saliera un truco. Absolutamente siempre, el 100% de las veces, les sale mal. No sé si es un tema del ayuntamiento, si hace falta traer a gente mejor, pero esto es terrible para la autoestima de la ciudad.

Zoo de Barcelona

Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona ha adquirido a cinco ‘therians’ esta semana que ya están expuestos en las jaulas junto a los leones. Tras los disturbios que se produjeron este fin de semana en el encuentro de ‘therians’, los cinco detenidos ya cumplen condena en el zoológico. De momento los trabajadores apuntan a que tienen buen comportamiento y que están comiendo bien. Incluso valoran intentar cruzarlos en cautividad.

Rubén

Rubén

Qué más os puedo decir de Rubén que ya no sepáis. Pues, por ejemplo, que este sinvergüenza es de esas personas que se ducha por las noches. Rubén prefiere estar sucio todo el día y apestar a la gente con la que se cruza y luego ducharse para dormir él bien limpito. Qué tremenda lástima que haya personas así. Su egoísmo no se va ni con agua caliente. Esa es la maldición que nos ha tocado vivir.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia ya consideró ilegal en 2013 pagar incentivos a los médicos por dar de alta a trabajadores
  2. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  3. La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
  4. Noelia, propietaria de una pastelería: 'Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola
  5. Sant Adrià sospecha que una empresa de pesticidas cerrada en 1986 contaminó el parque junto a las Tres Xemeneies
  6. Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
  7. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  8. Multa de 200 euros por llevar abrigo al volante: esto dice el Código de Circulación

La UEFA suspende preventivamente a Prestianni por su incidente con Vinícius

La UEFA suspende preventivamente a Prestianni por su incidente con Vinícius

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

Policías y guardias civiles piden la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior

La industria catalana del 'delicatessen' resiste a los aranceles de Trump y se convierte en potencia exportadora

La industria catalana del 'delicatessen' resiste a los aranceles de Trump y se convierte en potencia exportadora

Australia añade presión al Reino Unido para excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria tras su detención por sus vínculos con Epstein

Australia añade presión al Reino Unido para excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria tras su detención por sus vínculos con Epstein

DIRECTO TRUMP | Bruselas opta por esperar a recibir "aclaraciones" de Washington sobre los aranceles antes de decidir respuesta

DIRECTO TRUMP | Bruselas opta por esperar a recibir "aclaraciones" de Washington sobre los aranceles antes de decidir respuesta

DIRECTO UCRANIA | Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial

DIRECTO UCRANIA | Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial

Los detenidos durante el encuentro de ‘therians’ ya cumplen condena en el zoo de Barcelona

Los detenidos durante el encuentro de ‘therians’ ya cumplen condena en el zoo de Barcelona