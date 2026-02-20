Un paseo de invierno por Camprodon

Disfrutar de unas buenas vistas sobre el valle de Camprodon y las montañas que rodean la población del Ripollès. Esta es la invitación que hacen desde la red de senderos Itinerànnia con una ruta circular de gran belleza y que, según la descripción facilitada, nos permitirá llegar a la Torre Cavallera, pasando por el camino Vora Ter de Camprodon a Llanars y la umbría de Espinalba. Se trata de una ruta de poco más de 8 kilómetros que se puede completar sin excesiva dificultad, empleando entre 3 y 4 horas.

Nuestro itinerario empezará en el famoso puente bautizado como Pont Nou de Camprodon, una de las imágenes más icónicas de la población. Todo el recorrido está perfectamente indicado. En primer lugar, deberemos llegar hasta la vecina población de Llanars para, posteriormente, continuar por unos prados, cruzar tres torrentes y llegar a la señal R92 Pont del Molí. Es muy importante siempre seguir todas las indicaciones y no desviarnos de la ruta. Una pista nos conducirá hasta el paraje conocido como el Collet d’en Gener. Desde este punto podremos admirar las vistas sobre Camprodon, el Vall del Ritort y la montaña del Comanegre, según consta en la ficha elaborada por Itinerànnia. Subiendo por un sendero tendremos vistas sobre el valle del Ter. «El camino planea plácidamente y podemos ver el Puigsacalm y las montañas del Collsacabra, así como los prados del Puixeu y la colina donde se alza la Torre Cavallera, nuestro objetivo», se explica.

Para continuar «hay que seguir el camino hasta la señal R68 El Puixeu y bajar en dirección a Camprodon por el antiguo camino que comunicaba esta población con Surroca y Ogassa», esta última una importante población de tradición minera y muy interesante también para realizar alguna ruta. El camino de bajada es cómodo y llegaremos hasta un lugar conocido como las Marradas. Después de encontrarnos con una fuente en medio del bosque, cruzaremos una acequia por un puente. A partir de este punto, veremos un camino empedrado que nos conducirá hasta el final del itinerario.

En este sentido, en la descripción se detalla que el camino «se convierte en un sendero próximo a Camprodon y en una zona más soleada, que acaba desembocando en la carretera que sube al aparcamiento de Mas Ventós. Subiremos hasta el aparcamiento y allí bajaremos por unas escaleras que nos llevarán hasta el Pont Nou, punto de inicio y final del itinerario».