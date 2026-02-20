El Gaudí menos conocido brilla en el Berguedà

Los admiradores de Antoni Gaudí deben saber que una parte significativa de su legado arquitectónico se extiende más allá de Barcelona. A las puertas del Pirineo oriental, en la comarca del Berguedà, se conservan algunas de sus obras más singulares, como los Jardins Artigas o el Xalet del Catllaràs, en La Pobla de Lillet, una construcción incorporada recientemente de manera oficial al catálogo del célebre arquitecto.

Durante años, la autoría gaudiniana del chalet ha sido solo una creencia popular de los vecinos del territorio. Sin embargo, esta semana la atribución ha quedado ratificada por un estudio impulsado por la Generalitat con motivo del Año Gaudí. El edificio destaca por su forma triangular, que recuerda a una pirámide y configura una silueta inconfundible en el paisaje. Su construcción fue un encargo de Eusebi Güell en 1901 y se concibió como residencia temporal para los trabajadores de las minas que suministraban carbón a la fábrica de cemento Asland, ubicada en el Clot del Moro, en Castellar de n’Hug.

El progresivo abandono de su función inicial provocó que solo se preservara la estructura principal. En los últimos años, diversas intervenciones y proyectos de restauración han permitido salvaguardar y poner en valor esta joya arquitectónica, ejemplo excepcional del modernismo en plena montaña.

Junto al chalet, otra de las huellas más notables que Gaudí dejó en el Berguedà son los Jardines Artigas. El arquitecto los concibió como un gesto de gratitud hacia la familia Artigas, propietarios de una de las fábricas textiles más prósperas de la zona, quienes le brindaron hospitalidad durante su estancia.

La influencia del Park Güell resulta innegable, si bien las diferencias entre ambas obras son evidentes. Se trata de un espacio construido aprovechando las formaciones naturales y diseñado con un estilo modernista que integra elementos propios del universo gaudiniano. La visita puede completarse en el Clot del Moro, donde se alzó la primera fábrica de cemento de Catalunya, Asland, que actualmente alberga el Museu del Ciment de Catalunya.