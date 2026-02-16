El Mundo Today | Los catalanes piden independizarse rápido aprovechando que Rufián está ocupado en Madrid

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los catalanes piden independizarse rápido aprovechando que Rufián está ocupado en Madrid

Gabriel Rufián.

Gabriel Rufián. / José Luis Roca / EPC

El Mundo Today

El Mundo Today

Barcelona
San Valentín

San Valentín

Sinceramente, no entiendo toda la expectación que genera San Valentín. Es un día como otro cualquiera, ni más ni menos. A mí nadie me ha regalado nada, ni he ido a cenar con nadie, ni he pasado una noche romántica con nadie. Tampoco me han dicho que me quieren o se han declarado ante mí. De hecho, he estado solo jugando a la consola en casa de mis padres como cada día. Que no os engañen las élites.

Macarrones cósmicos

Macarrones cósmicos

Muy ricos e interesantes, pero lo de tener que salir al espacio para poder comerlos hace que sea muy engorroso. Pincharlos con el tenedor en gravedad cero también es muy complicado, por no hablar de llegar a la boca con la escafandra. Luego volver a la Tierra con el estómago lleno hace que te puedas marear. Buena iniciativa culinaria, pero, sinceramente, prefiero los macarrones de toda la vida.

Independencia

Independencia

Aprovechando que Gabriel Rufián está ahora muy ocupado en Madrid, miles de catalanes han pedido independizarse ya y así empezar un nuevo país sin él. Los catalanes consideran que todos ganarían, Rufián se quedaría en su querida España, y los catalanes tendrían su propio país sin Rufián. Los sectores afines a la independencia han pedido un referéndum rápido y vinculante antes de que Rufián se entere.

Rubén

Rubén

Rubén no para de quejarse del mal tiempo, lleva semanas criticando la lluvia como si Catalunya no hubiera vivido años de sequía. Y todo porque hay alguien en la oficina que, según él, siempre le roba el paraguas. Es terrible el egoísmo de esta persona, siempre mirando a su propio ombligo. Juro por los veintisiete paraguas que tengo en mi casa que jamás he conocido a una persona más mezquina que él.

