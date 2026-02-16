El Mundo Today | Los catalanes piden independizarse rápido aprovechando que Rufián está ocupado en Madrid

San Valentín Sinceramente, no entiendo toda la expectación que genera San Valentín. Es un día como otro cualquiera, ni más ni menos. A mí nadie me ha regalado nada, ni he ido a cenar con nadie, ni he pasado una noche romántica con nadie. Tampoco me han dicho que me quieren o se han declarado ante mí. De hecho, he estado solo jugando a la consola en casa de mis padres como cada día. Que no os engañen las élites.

Macarrones cósmicos Muy ricos e interesantes, pero lo de tener que salir al espacio para poder comerlos hace que sea muy engorroso. Pincharlos con el tenedor en gravedad cero también es muy complicado, por no hablar de llegar a la boca con la escafandra. Luego volver a la Tierra con el estómago lleno hace que te puedas marear. Buena iniciativa culinaria, pero, sinceramente, prefiero los macarrones de toda la vida.

Independencia Aprovechando que Gabriel Rufián está ahora muy ocupado en Madrid, miles de catalanes han pedido independizarse ya y así empezar un nuevo país sin él. Los catalanes consideran que todos ganarían, Rufián se quedaría en su querida España, y los catalanes tendrían su propio país sin Rufián. Los sectores afines a la independencia han pedido un referéndum rápido y vinculante antes de que Rufián se entere.